Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Eğitim Manifestosu"na ÖZKURBİR'den destek - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Eğitim Manifestosu"na ÖZKURBİR'den destek

21.10.2020 21:12
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Eğitim Manifestosu"na Özel Öğretim Kurumları Birliği (ÖZKURBİR) tarafından destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Eğitim Manifestosu"na Özel Öğretim Kurumları Birliği (ÖZKURBİR) tarafından destek geldi. ÖZKURBİR tarafından yapılan açıklamada, "Eğitimciler olarak, bu hayati konuda müşahhas adımların bir an önce atılmasının, milletimizin vicdani bir beklentisi olduğuna inanıyoruz. Bu eğitim reformunda üzerimize düşen her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla arz ederiz" denildi.

Özel Öğretim Kurumları Birliği (ÖZKURBİR) tarafından "Çocuklarımız ve Gençlerimiz İstikbalimizdir" başlıklı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Eğitim Manifestosu"na atıfta bulunularak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 19 Ekim 2020 tarihinde İbn Haldun Üniversitesinde açıkladığı Eğitim Manifestosu, milletimizin yıllardır kanayan yarasına şifa ümidi veren çok isabetli tespitlerle doludur. Aşağıda önemli başlıklarını özet olarak sunduğumuz bu görüşlere yürekten katıldığımızı şükranla ifade ediyoruz. Eğitimciler olarak, bu hayati konuda müşahhas adımların bir an önce atılmasının, milletimizin vicdani bir beklentisi olduğuna inanıyoruz. Özel Öğretim Kurumları Birliği (ÖZKURBİR) olarak, manifestoda çerçevesi çizilen bu eğitim reformunda üzerimize düşen her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla arz ederiz." ifadelerine yer verildi.

ÖZKURBİR'in açıklamasında manifestodan satır başlarına yer verilerek "İbn Haldun'dan Bugüne" bölümünde "Batı dünyası tıptan sosyolojiye kadar pek çok alanda ilhamını bizim köklerimizden almıştır. Siyasi bağımsızlığın da ekonomik bağımsızlığın da temelinde fikri bağımsızlık yatar. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek için çıkılan yolun en sığından, en bayağısından, en çarpığından bir Batı taklitçiliğine dönüşmüş olması, Cumhuriyetimizin en büyük kaybıdır." denildi.

Manifestonun "Gerçek İktidar, Fikir İktidarıdır" bölümünde yer alan açıklamalarında, "Aynı şekilde gerçek iktidarın, fikri iktidar olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Tek tek bireylerden başlayarak toplumun tamamına ve oradan da insanlığa uzanan fikri iktidar yolu gerçekten zor ve zahmetli bir süreçtir. Genç bir nüfusa sahibiz hamdolsun ama medeniyet tasavvurumuzu layıkıyla hayata geçiremiyoruz. İlimde, sanatta, kültürde hep benzer sıkıntılarla karşı karşıyayız. En haklı olduğumuz konularda bile dünyaya kendimizi anlatamıyoruz. Hiç kimsenin bu fikri iktidar arayışından rahatsız olmaması gerekir. Bu arayışa herkesin destek vermesini, katkı sağlamasını özellikle bekliyoruz." mesajı verildi.

"Topyekün Eğitim Öğretim Reformu" başlığı altında yer alan bölümde ise "Önümüzdeki dönemde önceliğimizi aileden başlayarak, eğitim öğretim hayatları boyunca evlatlarımızı hakkıyla yetiştirmek olarak değiştirmemiz şarttır. Bu değişim topyekün bir eğitim öğretim reformunu gerektirir. Okul öncesinde ve ilkokulda tek ihtiyacımız olan değerlerini iyi bilen, inancına, kültürüne, diline sahip çıkan, aile ve toplumuna karşı sorumluluklarını özümsemiş insanlar yetiştirmektir. Ortaokul dönemini çocuklarımızın zihni ve fiziki kabiliyetlerini keşfetmeye, onları geleceğe, doğru alanlara hazırlamaya yönelik şekillendirmeliyiz. Lise dönemini artık ruhu zenginleşmiş, kendini tanımış, yapabileceklerini bilen gençlerimizin somut alanlara yöneleceği bir eğitim öğretim süreci olarak tasarlamalıyız. Dolayısıyla bu konudaki sorumluluğun bir kısmı bize aitse önemli bir kısmı da ilim ve fikir adamlarımıza aittir. Yüksek öğretimi ise ön lisansından lisansına, yüksek lisansından doktorasına kadar her safhasıyla milletimizin fikri iktidarının üretim merkezleri haline dönüştürmeliyiz." vurgusu yapıldı.

Manifestonun "İnancımızın Mutlak Hakikatlerinden Aldığımız Güçle Çok Daha Büyük Hedefler Peşinde Koşacağız" bölümünde ise, "Ne insanlığın, milletimizin ve inancımızın binlerce yıllık birikimine sırtımızı döneceğiz ne de modern dünyanın sunduğu imkanları reddedeceğiz. Her ikisini birden değerlendirerek inancımızın mutlak hakikatlerinden aldığımız güçle çok daha büyük hedefler peşinde koşacağız. Geleceğe bırakacağımız en kıymetli mirasın fikri bakımdan üretken, nitelikli insan olduğu inancıyla bu doğrultuda var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bunu başardığımızda, tıpkı geçmişte yaptığımız gibi, kendimizle birlikte tüm insanlık için aydınlık bir geleceğin kapısını açmış olacağımızdan ben şüphe duymuyorum." ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eğitim Manifestosu na ÖZKURBİR'den destek

Özel Öğretim Kurumları, Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun, İktidar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Eğitim Manifestosu'na ÖZKURBİR'den destek - Son Dakika


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