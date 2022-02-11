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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı

11.02.2022 15:16

Son dakika! Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyleyen Erdoğan, eşi için ise ''Eşim henüz hastalığı atlatamadı, tedbirler devam ediyor'' açıklamalarında bulundu.

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü eşiyle birlikte Kovid-19'un Omicron varyantına yakalandığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yaptırdığı testler negatife döndü. Karantina süresinin dolmasının ardından bugün Cuma namazı için Çamlıca Camii'ne gelen Erdoğan, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

''4-5 GÜNDE NEGATİFE DÖNDÜM''

Sağlık durumuna ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, ''Bu süreci diyebilirim ki çok rahat atlattık. Tabi ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. 2 Sinovac 3 Biontech aşısını yaptırdığım için koronavirüsü rahat atlattım. 4-5 gün içerisinde negatife döndüm. Bugün de cuma ile birlikte halkımla buluşayım istedim'' şeklinde konuştu.

EŞİ EMİNE ERDOĞAN İÇİN ''O BENİ YANLIZ BIRAKMAZ'' DEDİ

Eşi Emine Erdoğan'ın ise henüz koronavirüsü atlatamadığını belirten Erdoğan, tedbirlerin devam ettiğini aktardı. Pazartesi Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir seyahat edeceğini söyleyen Erdoğan ''Eşimin rahatsızlığı benden bir gün sonra başladı. Fakat henüz atlatamadı ve şu anda da bütün tedbirlere devam ediyor. Fakat rahatsızlığı inanıyorum ki pazartesi gününe kadar dua ediyorum atlatır. Çünkü seyahate birlikte gitmek gerekiyor. O beni yalnız bırakmaz'' dedi.

DÜN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kovid-19 test sonuçlarının negatif çıkmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu. Eşinin sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri de paylaşan Erdoğan, ''Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer vermişti.

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Son Dakika Güncel Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı - Son Dakika
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