Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüşmesi sona erdi - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüşmesi sona erdi
30.01.2021 15:45
Son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, mevkidaşları Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüşmesi sona erdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, mevkidaşları Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya geldiği Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüşmesi yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Bu arada konuk Cumhurbaşkanlarının geldiği Vahdettin Köşkü girişinde Gine Bissau ve Senegal bayrakları göndere çekildi.
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