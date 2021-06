Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor

Yıllardır konuşulan Kanal İstanbul için tarihi bir an yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " Çılgın Projem" dediği Kanal İstanbul için ilk kazma vuruldu. Proje kapsamında Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan itibaren "rüyası" olduğunu belirttiği ve Başbakan iken 27 Nisan 2011'de "Çılgın Proje" olarak kamuoyuna duyurduğu, İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul, ilk köprünün temelinin atılmasıyla fiilen hayata geçirilmeye başlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tüm hemşehrilerime en kalbi duygularla sevgilerimi saygılarımız sunuyorum. Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bugün ülkemizin gelişmesi için atılan adımlara bir yenisini daha ekliyoruz. Rahmetli Menderes, Rahmetli Özal, Rahmetli Erbakan, Demirel gibi sembol isimlerin ruhlarını bir kez daha şad ediyoruz. Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temelini atıyoruz.

"İSTANBUL BOĞAZI'NDAN YILDA 45 BİN GEMİ GEÇİYOR"

1930'larda yılda ortalama 3 bin gemi geçiyordu. Günümüzde bu rakam 45 bine ulaştı. Sadece şehir içi yolculuklar için 54 iskelede 500 bin kişilik insan trafiği söz konusudur. Boğazda hem kuzey, güney, doğu, batı istikametinde her sınıftan ve kapasiteden yoğun gemi trafiği yaşanıyor. Petrolden organik ürüne kadar çok farklı türden yük taşıyan gemilerin kaza yapmaları durumunda denizdeki doğal hayat da çok büyük tehlikeye giriyor. Karaya çarpmaları halinde kültürel miras zarar görüyor, yıkım ve yangınlarla karşılaşabiliyoruz. Yaşı ilerlemiş olan İstanbulluların boğazda haftalarca yanan petrol gemilerinin görüntüleri mutlaka vardır.

"Z KUŞAĞI GENÇLERİMİZE SESLENİYORUM"

İstanbul Boğazı'nda her sınıftan ve kapasiteden çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Her büyük geminin boğazdan geçişi şehir için ciddi risk anlamına geliyor. Z kuşağı gençlerimize sesleniyorum. Bakınız bütün bu olanlar bitenler 19 yıl, 20 yıldır bu ülkede iktidarda olanlar bizler neleri gerçekleştirdik, hangi adımları attık. Bunları bilmeniz gerekiyor.

"İSTANBUL'UN GELECEĞİNİ KURTARMA PROJESİ"

Geçtiğimiz yılın ilk aylarında Kabataş'ta sürüklenen Rus savaş gemisinin endişesini unutmadık. Kanal İstanbul projesi ile amacımız İstanbul'un can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Boğaz'daki sıkıntıların kaldırılması da bir başka amaç. Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz.

"SİZİ DİNLESEYDİK BUNLARIN HİÇBİRİ YAPILAMAYACAKTI"

Bize sorulmadı diyenlere buradan sesleniyorum. Kime sorulması gerektiyse ona soruldu. Yahu bu ülkede dikili ağacınız yok. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaparken bugün nasıl çıldırıyorsanız, öyle çıldırdınız. Marmaray'da önümüzü kesmeye çalıştınız, çıldırdınız ama yaptık. Osman Gazi'yi, Avrasya Tüneli'ni yaptık, önünü kesmeye çalıştınız. Sizi dinlesek bunlar yapılamayacaktı. Bizden önceki büyüklerimiz, 1.Köprü'yü yaptı, karşı çıktınız, FSM yapıldı karşı çıktınız. Sizi dinleseler bunlar olmayacaktı.

"BİZ NEYİ KİMİNLE YAPACAĞIMIZI ÇOK İYİ BİLİRİZ"

Sadece proje çalışmalarında 11 üniversiteden 204 uzman görev yaptı. 304 ayrı yerde 17 bin metrenin üzerinde sondaj, 248 adet jeofizik etüt gerçekleşti. Modellemede 35 ayrı ülkeden 3500 kişi görev aldı Bay Kemal. Biz neyi nerede kiminle yapacağımızı çok iyi biliriz. Bak bu çeşme açılış töreni değil, musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallardan birinin temelini atıyoruz. Kanaldan geçecek gemi boyutları ve trafik kapasitesi boğazdakinin yüzde 99'unu karşılayacak şekilde tespit edildi. Buna göre kanalın uzunluğu 45 kilometre. Genişliği minimum 275 metre, derinliği 21 metre olarak belirlendi. Bir başka ifade ile 275 metre uzunluğa kadar petrol tankerleri ve 350 metrelik konteyner gemileri bu kanaldan geçebilecek. Bunları İstanbul'dan kazasız belasız geçirmek kolay iş değil. Her an her türlü riski taşıyorlar. Yapılan etütler Kanal İstanbul'daki gemi trafiğinin 13 kat daha güvenli gerçekleşeceğini gösterdi. Toplamda 6 körü inşa edilecek. Bugün birincisinin temelini atıyoruz. Kanalın üzerinden köprüyle geçiş öngörülüyor.

"15 MİLYAR DOLAR MALİYETLE 6 YIL İÇİNDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Ülkemizin dış ticaretine yeni bir soluk getirecek. Kanalın her 2 yanında planlanan 500 bin nüfuslu yerleşim alanlarından İstanbul'daki baskıyı ortadan kaldıracağına inanıyoruz. Bu uzun hazırlık döneminin ardından nihayet kanalın ilk köprüsünün temelini atma aşamasına geldik. Kanal İstanbul'u 15 milyar dolar maliyetle 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz.

"YATIRIMCILARI TEHDİT EDİYORLAR, BU NE TERBİYESİZLİKTİR"

Atılan her adımın önünü kesmiştir CHP. Şimdi bugünkü CHP'de nasıl ön keseriz diye çalışmaların gayreti içerisindedir. Aynen onlara da yandaşlık edenler yok mu? Var. Düşünün, 6 bin kilometreden alınan yollar 27 bin kilometreye geldi. Fakat genç kuşak bunları bilmiyor. Osmanlı'dan miras demiryolu projeleri ipleri ele alır almaz İnönü tarafından durduruldu. CHP'nin engelleme siyasetinin başlangıcı budur. Savunma sanayiimiz gerçek anlamda küresel rekabet gücüne bizim dönemimizde kavuştu.

Devlet adabını bile hiçe sayarak akıllarına ne geliyorsa söylüyorlar. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir. Devletlerde devamlılık esastır. Bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Siz nasıl devlet yönetimine sahipsiniz? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkimle alırlar. Bunlar tam manasıyla çaylak. Bankalara ödeme yapmazmış. Milletimiz CHP kafasına kalsa ülkenin ne bu barajlara, köprülere, yollara kavuşamayacağını bildiği için söylenenleri ciddiye almıyor.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YENİ BİR ÇAĞIN KAPISINI AÇIYORUZ

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Boğaz'ın çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayacak. Kanal İstanbul seyir güvenliği açısından Boğaz'dan 13 kat daha güvenli olacak. Ülkemiz küresel ticaretten daha çok pay alacak. Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak. Yeni bir çağın kapısını açıyoruz" dedi.

BİNALİ YILDIRIM: SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL BÖLGENİN PROJESİDİR

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise, "Bu proje Türkiye'nin sadece projesi değildir. Bu bölgenin projesidir. Dünyanın incisi İstanbul'u emniyete alacak önemli bir projedir. Dünya ticareti artmaya devam ediyor. Bölgemizde 25 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi var. Bu bölgede gelecek 5 yıl dahil 5 milyar tonluk yük artışı söz konusu. Boğazların boyutlarını büyütemeyeceğimize göre, içinde bulunduğu kaza riskini ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu proje her yönüyle çok önemli bir projedir. Neden bugünlere kaldı diye soruluyor. Böylesine bir projeyi enine boyuna bilim adamları tartıştılar. 9 binden sayfa rapor hazırlandı. Bu proje Montrö'ye de asla düşmüyor. Ülkemiz için, milletimiz için, İstanbulumuz için hayırlı olmasını diliyorum. " açıklamasını yaptı.