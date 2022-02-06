Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs olduğunu duyurmuştu. Bu açıklama bir anda sosyal medyada gündem olurken başta siyasi parti liderleri olmak üzere peş peşe geçmiş olsun paylaşımları yapıldı.

ÇİRKİN PAYLAŞIMLAR İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs olması hakkında suç teşkil eden paylaşımlar için ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "5 Şubat 2022 tarihinde Sn Cumhurbaşkanı tarafından kendisi ve eşinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını ilgi tutarak yapılan bir kısım paylaşımlarda; Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri aşağılama vs suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız yetkisinde tespit edilen şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup konuyla ilgili gerekli adli işlemler kolluk birimleriyle birlikte yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.