Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişi gözaltına alındı

07.02.2021 19:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişi gözaltına alındı, System.String[]

Ankara'da trafo binasının üzerindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini yakan Halis B., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, trafo binasının dış cephesinde çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakmak isteyen Halis B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.

AMATEM'DE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Yangında, AK Parti İl Başkanlığı tarafından reklam amaçlı trafo merkezi üzerine kaplanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin zarar gördüğü görüldü. Gözaltına alınan Halis B., Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yakmak istediğini itiraf etti. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMETEM) tedavi gördüğünü belirlenen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişi gözaltına alındı

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Polis, Trafo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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