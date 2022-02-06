Üye Girişi
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlara 4 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlara 4 gözaltı

06.02.2022 12:01
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlara 4 gözaltı

Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmesinin ardından sosyal medyada sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 8 kişiden 4'ü, yakalandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmesinin ardından sosyal medyada sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 8 kişiden 4'ü, yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri, sanal devriye ile sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığına yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı. Bu kapsamda, Erdoğan çiftine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 4'ünü gözaltına alan polis, 'Derya Büyükuncu' isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti. Gözaltına alınan 4 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği belirtildi.


YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Gözaltı, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlara 4 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:59 Son Dakika! Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili belediye başkanından yeni açıklama: Akşama her yere elektrik verilecek
11:42 Lacazette kulübün anahtarını istiyor! Beşiktaş hayrete düştü
11:29 Eşinin mevlidinde hocadan nasihat alan Erken: O üzülmesin diye artık ağlamayacağım
11:26 Isparta'da donarak ölen vatandaşla ilgili ayrıntılar geldi! Valilik resmi açıklama yaptı: Aklen maluldür, yardım teklifini kabul etmemiş
11:12 Son Dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, haddini ve kendini bilmezlerdir
11:01 Fotoğraflarını satışa çıkaran fenomenin 10 günde kazandığı para dudak uçuklattı!
10:58 ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı!
10:56 Galatasaray'ın kaldığı otelde taraftarları çıldırtan fotoğraflar!
10:31 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu
10:24 Muammer Kaddafi hakkında bomba iddia! Kaddafi yaşıyor mu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 12:11:26. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlara 4 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement