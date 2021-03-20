Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taksim'de alışveriş yaptığı seyyar satıcı konuştu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taksim'de alışveriş yaptığı seyyar satıcı konuştu

20.03.2021 19:00

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Taksim Camii'ne giderken alışveriş yaptığı seyyar satıcı Adem Şakar, konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Taksim Camii'ne giderken alışveriş yaptığı seyyar satıcı Adem Şakar, konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde AKM ve Taksim Camii'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, AKM'deki incelemesinin ardından Taksim Camii'ne yürüyerek geçti. Erdoğan, Taksim Meydanı'nda seyyar satıcılardan alışveriş yaptı. Erdoğan'ın alışveriş yaptığı seyyar satıcı Adem Şakar, Cumhurbaşkanını görünce heyecanlandığını belirterek "Gelip geçerken, tezgaha uğradı kestane aldı. Sağa, sola, gazetecilere kestane ikram etti. Ondan sonra bir muhabbet geçti. 'Kestaneyi ben ikram edeyim başkanım' dedim. 'Yok sen ikram etme' dedi. Ödemesini yaptıktan sonra 'elinizi öpebilir miyim' dedim. 'Git annenin, babanın ellerinden öp' dedi. Bir de 'annenin ayaklarından öp' dedi. Ne yalan söyleyeyim buraya gelmesini beklemiyordum" dedi.


- İstanbul
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taksim'de alışveriş yaptığı seyyar satıcı konuştu
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taksim'de alışveriş yaptığı seyyar satıcı konuştu
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taksim'de alışveriş yaptığı seyyar satıcı konuştu
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taksim'de alışveriş yaptığı seyyar satıcı konuştu

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Seyyar Satıcı, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taksim'de alışveriş yaptığı seyyar satıcı konuştu - Son Dakika


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