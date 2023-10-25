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Köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam Ocak 2024'e ertelendi - Son Dakika

Köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam Ocak 2024'e ertelendi

Son Güncelleme: 25.10.2023 14:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam Ocak 2024'e ertelendi. Bugün alınan ücretler iade edilecek.

Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü ücretlerine zam geldiğini duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla zam ertelendi.

"BUGÜN ALINAN ÜCRETLERDEKİ FARK İADE EDİLECEK"

Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zammın yılbaşına ertelendiğini duyurdu. Altun, "Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim'den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ocak 2024'e ertelenmiştir. 25 Ekim'de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam yılbaşına ertelendi

15 TEMMUZ VE FSM KÖPRÜSÜ

Dün yapılan ve bugün geri çekilen zamla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden hafif ticari araçların geçişi yüzde 76,5 zamla 8,50 TL'den 15 liraya çıkartılmıştı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam yılbaşına ertelendi

ÇANAKKALE VE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti yüzde 47,5 zam ile 200 TL'den 295 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise yüzde 52,5 zamla 190 TL'den 290 TL'ye çıkarılmıştı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam yılbaşına ertelendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam yılbaşına ertelendi

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam Ocak 2024'e ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam Ocak 2024'e ertelendi - Son Dakika
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