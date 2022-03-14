Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015'te Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Ahıska Türklerinden Elvira Kamaloğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alarak adından söz ettirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönlendirmesiyle Başbakanlık koordinasyonuyla Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Elvira, hayali olan milli takım formasını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtikten sonra 2017'de giymeye başladı.

İlk defa giydiği Türk Milli Takımı mayosuyla 16 yaşında katıldığı Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elvira, 2018'de bu organizasyonda yine kürsünün zirvesinde yer alarak gelecek için umutları artırdı.

Balkan Güreş Şampiyonası'nda 2019'da bu kez gençler kategorisinde zirveyi rakiplerine yine bırakmayan Elvira, Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya alarak dikkatleri üzerine çekti.

Norveç'te geçen yıl yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde de Türkiye'yi temsil eden Ahıska Türklerinden Elvira Kamaloğlu, Bulgaristan'da devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şu ana kadarki en önemli başarısına ulaştı.

Elvira, Filibe kentinde kadınlar 57 kiloda sırasıyla İspanyol Maria Victoria Baez Dilone, Polonyalı Patrycja Gil, Bulgar Sezen Behchetova Belberova ve son olarak Macar Tamara Dollak'ı yenerek altın madalyaya uzandı.

Elvira: "Başarımı büyüklere taşımak istiyorum"

Milli güreşçi Elvira Kamaloğlu ve Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki başarı ve bundan sonraki hedeflere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bu noktaya gelmek için çok çalıştığının altını çizen Elvira, "Hocalarım ve arkadaşlarımla birlikte çok güzel bir kamp geçirdik. Bu süreçte 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na gittik, çok güzel mücadeleler verdik. Bunun sonucunda Avrupa şampiyonu olarak ülkemi en güzel şekilde zirveye taşıdım, bayrağımızı dalgalandırdım." ifadelerini kullandı.

"Bundan çok gurur duyuyorum." diyen Elvira, bu başarıya büyükler kategorisinde de ulaşmak istediğini dile getirdi.

Elvira Kamaloğlu, öncelikle Macaristan'da büyükler kategorisinde yapılacak Avrupa Güreş Şampiyonası'nı hedeflediğini ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "23 yaş altındaki bu başarımı büyükler kategorisinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na da taşımak istiyorum. Daha sonraki hedeflerim 23 Yaş altı Dünya Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Kahraman: "Dünya şampiyonunu yendi"

Milli takım teknik direktörü Kahraman, Bulgaristan'da kadınlarda takım halinde şampiyonluğa ulaştıklarına işaret ederek, "23 yaş altında daha önce 3 kez Avrupa üçüncüsü olmuştuk. Burada Avrupa şampiyonu olduğumuz, İstiklal Marşı'mızı okuttuğumuz için büyük bir gurur duyuyorum." dedi.

Bolu Aladağ'da kampta olduklarını söyleyen Kahraman, şunları kaydetti:

"Elvira, şu an 23 yaş altının Avrupa şampiyonu olarak yanımızda. Kendisi müthiş maçlar yaptı. Özellikle dünya şampiyonu Polonyalı sporcuyu yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Buradan Büyükler Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda hedeflerimiz büyük. Büyüklerde de iki Avrupa üçüncülüğümüz var. Takımımız gayet başarılı. Olimpiyat madalyalı Yasemin Adar aynı şekilde kadroda yer alacak. Biz oraya takım halinde şampiyon olmak için gidiyoruz. Kızlarımızın moralleri gayet iyi. 23 yaş altında elde ettiğimiz Avrupa şampiyonluğu bize büyük bir motivasyon oldu. Biz yine İstiklal Marşı'mızı okutarak Budapeşte'den dönmek istiyoruz."