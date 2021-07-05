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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği hediyeleri bir an bile elinden bırakmıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği hediyeleri bir an bile elinden bırakmıyor

05.07.2021 20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği hediyeleri bir an bile elinden bırakmıyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış töreni için geldiği Sakarya'da hastanede ziyaret ettiği minik Elanur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verdiği hediyeleri bir an bile elinden düşürmüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış töreni için geldiği Sakarya'da hastanede ziyaret ettiği minik Elanur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verdiği hediyeleri bir an bile elinden düşürmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği hediyelerden dolayı mutluluk duyduğunu anlatan Elanur Altun, "Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir düşüncesi var ve kalbi de, yüreği de aynı kendisi gibi çok güzel. Onu çok seviyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için 2 Temmuz günü Sakarya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası'nda aralarında 11 yaşındaki Elanur Altun'un da bulunduğu hastaları ziyaret ederek hediyeler verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye verdiği çocuklardan biri olan ve koluna sıcak su dökülmesinden dolayı hastanede tedavi gören minik Elanur, hediyelerini bir an bile elinden düşürmüyor. Minik Elanur, kendisine sarılma teklifini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı ile güzel zaman geçirdiğini dile getirdi. Kendisine verilen hediyelerden mutluluk duyduğunu belirten minik Elanur, sağlığına kavuştuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrardan görmek istediğini dile getirdi.

"Cumhurbaşkanımızdan bana koskocaman bir sürpriz oldu"

Hastalığını ve kendisini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile olan diyaloglarını anlatan Elanur Altun, "Mutfağa giderken yerler kaygandı, tutunmak istedim ama kettle'nın kabloları üzerime devrildi ve sonrasında da kettle ve çaydanlık üzerime devrildi, kolum da o şekilde yandı. Daha sonrasında beni hastaneye götürdüler, orada kolumu sardılar, oradan eve gittik. Daha sonrasında çarşamba günü tekrardan hastaneye gelin dediler, biz de geldik. Yaram enfeksiyon kapmış o yüzden beni yatırdılar. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız geldi. Bakanımız Fahrettin Koca, burada baş ucumda durdu, benim ayaklarımı sevdi ve 'ojelerini yesinler' dedi. Cumhurbaşkanımız tam yanımdaydı. Geçmiş olsun diyerek bana ne olduğunu sordu, ben de yaşadıklarımı anlattım. O da sonrasında sana layık değil ama diyerek hediyeleri çıkarttı. İlk önce Barbie bebeği çıkarttı. Ben bunlardan çok istemiştim alacaktık zaten. Cumhurbaşkanımız bebek getirdi, satranç takımı ve drone verdi. Cumhurbaşkanımızdan bana koskocaman bir sürpriz oldu. Hem beni ziyarete geldi hem de burada yatmakta olan hastaları mutlu etti. Bu hastanedeki tüm herkesi mutlu etti ve bu hastanenin açılışına geldi. Ben bu hastane açıldığı için çok mutlu oldum ve burası çok güzel bir hastane" dedi.

"Hediyelerini çok beğendim ve onları hiç elimden düşürmüyorum"

Kendisine verilen hediyelerden dolayı mutlu olduğunu belirten Elanur, "Buradan Cumhurbaşkanımıza ziyarete geldiği ve bu hediyeleri verdiği için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, sizi hep haberlerde görüyorduk bu kez canlı gördük, sizi çok seviyorum. Hediyeleri verdiği zaman çok mutlu oldum ve ona sarılmak istedim. Bu güzel hediyelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hediyelerini çok beğendim ve onları hiç elimden düşürmüyorum. Hediyeleri gerçekten çok güzel, Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir düşüncesi var ve kalbide, yüreği de aynı kendisi gibi çok güzel. Onu çok seviyorum" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızı görmek kızım ve bana da çok mutluluk verdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmenin mutluluk verdiğini belirten minik Elanur'un annesi Tuğba Altun, "Tabii ki Cumhurbaşkanımızı görmek kızım ve bana da çok mutluluk verdi. Özellikle kızım hediyelerini aldığında çok aşırı mutlu oldu. Çok heyecan verici bir şeydi, herkese çok nasip olmaz böyle bir duygu sanırım. Kızım ile ben gerçekten çok mutlu olduk ve heyecanlandık. Çok teşekkür ediyorum ona ve tüm buraya gelen bakanlarımıza, kızım adına da çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/ İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği hediyeleri bir an bile elinden bırakmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği hediyeleri bir an bile elinden bırakmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği hediyeleri bir an bile elinden bırakmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği hediyeleri bir an bile elinden bırakmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği hediyeleri bir an bile elinden bırakmıyor

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sakarya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği hediyeleri bir an bile elinden bırakmıyor - Son Dakika


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