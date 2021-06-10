Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğunluğu, planları değiştirdi! Kabine toplantısı 21 Hazirana ertelendi - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğunluğu, planları değiştirdi! Kabine toplantısı 21 Hazirana ertelendi
10.06.2021 10:26
Son dakika! Bugün yapılması planlanan Kabine toplantısı ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle maske ile pazar yasağının görüşüleceği toplantı 21 Haziran'a ertelendi. Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi programı nedeniyle pazartesi yapılması beklenen Kabine toplantısı bugüne alınmıştı. Ancak CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, Kabine toplantısının ertelendiğini açıkladı. Öte yandan mevcut tedbirlerin haziran ayı boyunca devam edileceği bildirildi.
CUMHURBAŞKANI BRÜKSEL'E GİDECEK
Erdoğan toplantı ve yurt içindeki diğer programlarını bitirdikten sonra 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika 11:55 Son Dakika! 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuşan Başsavcı Şahin: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor 11:54 Sonu Türkiye için final olsun! İşte yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler 11:52 Deniz salyası denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Ortaya çıkan görüntüler kafa karıştırdı 11:38 Antalya'nın içme suyu kirleniyor! Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı 11:29 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu 11:18 Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira 11:02 Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde 09:50 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü