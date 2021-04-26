Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ve Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinin tacizinden kurtardığımız gibi sınırlarımız ötesinde de terör oluşumuna izin...

Son dakika haberine göre -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ve Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinin tacizinden kurtardığımız gibi sınırlarımız ötesinde de terör oluşumuna izin vermeyeceğiz."

Son Dakika

Şehirler arası seyahatler 17 gün boyunca kısıtlandı

Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi

Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi

Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi

Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü

Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu

Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı

Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş "128 milyar dolar nerede?" yazılı kağıdı gösterdi