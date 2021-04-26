- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ve Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinin tacizinden kurtardığımız gibi sınırlarımız ötesinde de terör oluşumuna izin vermeyeceğiz."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Irak ve Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinin tacizinden kurtardığımız gibi sınırlarımız ötesinde de terör oluşumuna izin... - Son Dakika