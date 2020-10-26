Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irkçılık ve İslam düşmanlığı, insanın akli ve vicdani melekelerini yok eden bir psikozdur" - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irkçılık ve İslam düşmanlığı, insanın akli ve vicdani melekelerini yok eden bir psikozdur"
26.10.2020 15:47
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu. (6)
Erdoğan: "(İslam düşmanlığı) Ülkemizle ilgili olur olmaz her konuda görüş bildiren Avrupa Parlamentosu üç maymunu oynayarak bu meseleyi geçiştiremez."
Erdoğan: "Irkçılık ve İslam düşmanlığı, görevi, konumu, makamı ne olursa olsun insanın akli ve vicdani melekelerini yok eden bir psikozdur."
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