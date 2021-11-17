Üye Girişi
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

17.11.2021 21:43
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Son dakika gündem haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(İspanya ile) Büyük bir uçak gemisini mevcut şu andaki uçak gemisinin ardından yapmayı hedefliyoruz ve belki bununla birlikte denizaltı olayına da girme durumumuz olacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " (İspanya ile) Büyük bir uçak gemisini mevcut şu andaki uçak gemisinin ardından yapmayı hedefliyoruz ve belki bununla birlikte denizaltı olayına da girme durumumuz olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmenin ve Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasında uçak gemisi konusundaki iş birliğine ilişkin soru üzerine, "İlk uçak gemimiz aslında büyük ölçekli değil, büyük ölçekliyi de şimdi bundan sonra yapacağız. Bu konuda zaten değerli dostumla mutabıkız. İnşallah büyük bir uçak gemisini mevcut şu andaki uçak gemisinin ardından yapmayı hedefliyoruz ve belki bununla birlikte denizaltı olayına da girme durumumuz olacak." diye konuştu.

Sanchez ile bu konuları konuştuklarını ve adımları atacaklarını ifade eden Erdoğan, "Savunma sanayiinde birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var. İHA, SİHA, Akıncı gibi bu konularda da birçok adımları atabilme şansımız var. İspanya'nın kendi ürünlerini yine aynı şekilde paylaşabilme imkanlarımız olacak." dedi.

Koronavirüs vakalarındaki artışa ilişkin bir soru üzerine aşı konusunda Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu yıl sonuna kadar da kendi aşımız olan TURKOVAC'ı piyasaya sürme durumu söz konusu. Bunu da zaten hallettikten sonra bizim artık aşı konusunda herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Bu süreci devam ettireceğiz ve dünya ile ilişkilerde de bu konuda yine herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Yani gelişmekte olan ülkeler, az gelişmiş ülkeler buralara da her türlü desteği vereceğiz." yanıtını verdi.

" İstanbul Sözleşmesi'ni tamamen gündemimizden çıkardık"

Kadına şiddet konusu ve İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, kadına şiddet noktasında iktidarlarının çok hassas olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Maalesef tabii bu dönem içerisinde bazı kadına şiddet noktasındaki uygulamalar bizi dilhun etmektedir. Tabii bunların üzerine gerek emniyet teşkilatımız gerek Adalet Bakanlığımız olarak şiddetle gidiyoruz ve bu konuda da gerekli olan her türlü adımları atıyoruz, atmaktayız ve atacağız. Ancak İstanbul Sözleşmesi konusuna gelince, biz İstanbul Sözleşmesi'ni tamamen gündemimizden çıkardık. Çünkü biz İstanbul Sözleşmesi ile atılacak adımları zaten normal yasalarımızda kadına şiddetten tutunuz uygulamalarına varıncaya kadar bunlar bizim zaten gündemimizde var. Çünkü kadın bizde en kutsal varlıktır ve kadının bu kutsiyetine asla leke gelmesine biz zaten müsaade etmeyiz. Çünkü bizde aile kavramı çok hassastır, çok kutludur. Aile kavramı üzerinde de bu önemsediğimiz durumu lekelemek suretiyle buna müsaade zaten etmeyiz. O zaman zaten İstanbul Sözleşmesi'ne de gerek yok dedik ve kaldırdık."

Türkiye'de S400'ün hangi parçalarının üretilmesinin öngörüldüğünün sorulması üzerine Erdoğan, "S400 parça üretimi konusundaki detaylar hakkında her iki taraf, Türkiye- Rusya detay açıklama yapmamak üzerinde biz mutabık kaldık. Dolayısıyla da bu tür açıklamalara girmiyoruz, bu kendi aramızdaki hassasiyetlerdir." karşılığını verdi.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika


Son Dakika

5 şiddetindeki depremden sonra Düzce bir kez daha sallandı! Halk artık evlerine giremiyor 22:36 5 şiddetindeki depremden sonra Düzce bir kez daha sallandı! Halk artık evlerine giremiyor Volkan Demirel'in eşi Kasım ayında denize girdi! Zeynep Sever Demirel, düzgün fiziğiyle dikkat çekti 22:33 Volkan Demirel'in eşi Kasım ayında denize girdi! Zeynep Sever Demirel, düzgün fiziğiyle dikkat çekti Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu 21:42 Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu
Cumhurbaşkanı topu Meclis'e atmıştı! 50+1 tartışmasına AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan ilk açıklama 21:16 Cumhurbaşkanı topu Meclis'e atmıştı! 50+1 tartışmasına AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan ilk açıklama Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş 20:13 Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü 19:43 İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki 19:29 Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! 17:10 Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!

Son Dakika Haberleri
22:42 Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri
22:35 5 şiddetindeki depremden sonra Düzce bir kez daha sallandı! Halk artık evlerine giremiyor
22:34 Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek
22:33 Volkan Demirel'in eşi Kasım ayında denize girdi! Zeynep Sever Demirel, düzgün fiziğiyle dikkat çekti
22:07 AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir
21:58 Geldiği gibi gidebilir! Fenerbahçe sezon başında renklerine bağladığı Crespo'ya kulüp arıyor
21:41 Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu
21:14 Umudumuzu hiç bir zaman kaybetmedik! İşte Bizim Çocuklar'ın play-off yolculuğu
21:12 Merakla bekleniyordu! The Matrix Resurrections'un resmi posteri yayınlandı
20:49 İspanyol gazetecinin İstanbul Sözleşmesi sorusuna Erdoğan'dan cevap: Gündemimizden çıkardık
Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
22:43
Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek         
22:34
AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir         
22:08
DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı         
21:27
Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap         
20:36
Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi         
19:59
Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı         
19:33
Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı         
18:56
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 22:52:29. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement