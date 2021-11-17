Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " (İspanya ile) Büyük bir uçak gemisini mevcut şu andaki uçak gemisinin ardından yapmayı hedefliyoruz ve belki bununla birlikte denizaltı olayına da girme durumumuz olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmenin ve Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasında uçak gemisi konusundaki iş birliğine ilişkin soru üzerine, "İlk uçak gemimiz aslında büyük ölçekli değil, büyük ölçekliyi de şimdi bundan sonra yapacağız. Bu konuda zaten değerli dostumla mutabıkız. İnşallah büyük bir uçak gemisini mevcut şu andaki uçak gemisinin ardından yapmayı hedefliyoruz ve belki bununla birlikte denizaltı olayına da girme durumumuz olacak." diye konuştu.

Sanchez ile bu konuları konuştuklarını ve adımları atacaklarını ifade eden Erdoğan, "Savunma sanayiinde birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var. İHA, SİHA, Akıncı gibi bu konularda da birçok adımları atabilme şansımız var. İspanya'nın kendi ürünlerini yine aynı şekilde paylaşabilme imkanlarımız olacak." dedi.

Koronavirüs vakalarındaki artışa ilişkin bir soru üzerine aşı konusunda Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu yıl sonuna kadar da kendi aşımız olan TURKOVAC'ı piyasaya sürme durumu söz konusu. Bunu da zaten hallettikten sonra bizim artık aşı konusunda herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Bu süreci devam ettireceğiz ve dünya ile ilişkilerde de bu konuda yine herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Yani gelişmekte olan ülkeler, az gelişmiş ülkeler buralara da her türlü desteği vereceğiz." yanıtını verdi.

" İstanbul Sözleşmesi'ni tamamen gündemimizden çıkardık"

Kadına şiddet konusu ve İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, kadına şiddet noktasında iktidarlarının çok hassas olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Maalesef tabii bu dönem içerisinde bazı kadına şiddet noktasındaki uygulamalar bizi dilhun etmektedir. Tabii bunların üzerine gerek emniyet teşkilatımız gerek Adalet Bakanlığımız olarak şiddetle gidiyoruz ve bu konuda da gerekli olan her türlü adımları atıyoruz, atmaktayız ve atacağız. Ancak İstanbul Sözleşmesi konusuna gelince, biz İstanbul Sözleşmesi'ni tamamen gündemimizden çıkardık. Çünkü biz İstanbul Sözleşmesi ile atılacak adımları zaten normal yasalarımızda kadına şiddetten tutunuz uygulamalarına varıncaya kadar bunlar bizim zaten gündemimizde var. Çünkü kadın bizde en kutsal varlıktır ve kadının bu kutsiyetine asla leke gelmesine biz zaten müsaade etmeyiz. Çünkü bizde aile kavramı çok hassastır, çok kutludur. Aile kavramı üzerinde de bu önemsediğimiz durumu lekelemek suretiyle buna müsaade zaten etmeyiz. O zaman zaten İstanbul Sözleşmesi'ne de gerek yok dedik ve kaldırdık."

Türkiye'de S400'ün hangi parçalarının üretilmesinin öngörüldüğünün sorulması üzerine Erdoğan, "S400 parça üretimi konusundaki detaylar hakkında her iki taraf, Türkiye- Rusya detay açıklama yapmamak üzerinde biz mutabık kaldık. Dolayısıyla da bu tür açıklamalara girmiyoruz, bu kendi aramızdaki hassasiyetlerdir." karşılığını verdi.

(Bitti)