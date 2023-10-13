Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail-Filistin gerginliğinin bölgeye yayılmasından endişeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuştu. İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğe değinen Erdoğan, " Gazze'de insanlık yok ediliyor. 360 bin kilometreye sıkışmış 2 milyon insanın suyunu, elektriği kesmek en temel insan haklarına aykırıdır. Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

"ATALARIMIZLA OMUZ OMUZA ÇARPIŞTIĞINI BİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: "Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun dördüncüsü vesilesiyle sizleri Türkiye'de misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak Kıta'yı temsilen binlerce kilometre mesafe katedip toplantımızı teşriflerinizi için her birinize teşekkür ediyorum. Toplantınızın ve istişarelerinizin şimdiden ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Türk milleti olarak Afrika halkları ile kökleri 10. Yüzyıla uzanan güçlü bağlarımız bulunuyor. Kıta'nın farklı şehirlerinde inşa edilen asırlık camiler, kütüphaneler, hanlar, limanlar aramızdaki kadim dostluğun nişanelerinden sadece bazılarıdır. Ortak tarihimizin izlerine Sudan'dan Libya'ya, Harar'dan Timbuktu'ya kadar Kıta'nın her köşesinde rastlıyoruz. Nice Afrika kökenli Osmanlı vatandaşının Cihan Harbi'nden vatan müdafaasına katılarak atalarımızla omuz omuza çarpıştığını biliyoruz.

"AFRİKA HALKLARI İLE İRTİBATLARIMIZI KORUMAYA GAYRET ETTİK"

İşgalcilere karşı verdiğimiz İstiklal Harbi'mizin özgürlük mücadelelerinde Afrika halklarına cesaret ve ilham aşıladığı bir başka tarihi hakikattir. Bu köklü geçmişimize rağmen ilişkilerimizde bir dönem adeta fetret devri yaşadık. Şüphesiz bunda ülkemizin ve Kıta'nın içinde bulunduğu şartlar etkili oldu. Uzun yıllar süren savaşlardan yorgun düşen ülkemiz cumhuriyetimizin ilk yıllarında daha çok iç meseleleri ile uğraştı, yaralarını sarmaya çalıştı. Ancak bu dönemde dahi Türkiye, Afrika'ya ve Afrika halklarına asla sırtını dönmedi. Başta Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere kıtadaki özgürlük hareketlerini dönemin zorlu koşullarına rağmen güçlü bir şekilde destekledik. Bir şekilde Afrika halkları ile irtibatlarımızı korumaya gayret ettik.

"SİVİLLERİN BOMBALANMASINI KABUL ETMİYORUZ"

İsrail ile Filistin arasında meydana gelen hadiseler de hepimizi derinden sarstı. Gerginliğin artarak bölgeye yayılmasından endişeliyiz. Sivil yerleşkelerin bombalanmasını kabul etmesini kabul etmiyoruz. 360 km² sıkışmış 2 buçuk milyon insanın elektriğini suyunu kesmek en temel insan haklarının ihlalidir. Gazze halkının toptan cezalandırılması sadece sorunu büyütecek ve daha fazla göz yaşına sebep olacaktır.

"YARDIM UÇAĞIMIZI GÖNDERDİK"

El Ariş havalimanına bir insani yardım uçağımızı bu sabah gönderdik. Uçağımız bugün saat 12.00 itibarıyla havalimanına indi. AFAD başkanımız yeni yardım malzemelerinin bölgeye sevki için çalışmalarını sürdürüyor. Biz bu yardımları yaparken ABD, İngiltere buraya uçak gemisi göndermeyi düşünüyor. İnsan hakları beyannamesinde acaba bunlar var mı? Gazze'de kadın, çocuk hepsi yok ediliyor. Bundan kimse dertlenmiyor. Ama biz dertleniyoruz. Eğer insan hakları evrensel beyannamesine zerre kadar saygınız varsa, herkes acaba ne gibi yardımda bulunabiliriz bunu konuşmalı. Ama bunların böyle bir derdi yok.

"TÜM TARAFLARI BARIŞA DAVET EDİYORUZ"

Gazze'ye insani yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz. Filistinlilere yapılan insani yardımların kesilmesi ise yeni bir utanç lekesi olarak bu kararı alanların alnına yapışmıştır. Tüm tarafları önce ateşkesi sonra kalıcı barışı görüşmeye davet ediyoruz. Kimi aktörlerin sükuneti tesis etmek yerine ateşe benzin döken hareketleri krizi derinleştirmektedir. Gazze şu an itibarıyla mazlumdur, mağdurdur. Ama İsrail'in böyle bir mazlum durumu söz konusu değil. NATO'da beraber olduğumuz ABD'nin bölgeye uçak gemileri göndermesi taraflar arasında tansiyonun düşürülmesine hiçbir katkı sağlamıyor.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI'NA TEPKİ



ABD dışişleri bakanı benim Dışişleri bakanıma görüşme yapıyor. İsrail'e dışişleri bakanı sıfatı ile değil bir Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum diyor. Sana karşındakiler de bölgeye bir Müslüman sıfatı ile yaklaşıyorum derse ne diyeceksin? Biz Yahudi, Türk, şu-bu demiyoruz.... Karşındakine insan sıfatı ile yaklaşacaksın. O çocukların halini görmüyor musun? Annelerinin babalarının ne hale geldiğini görmüyor musun? Biz bugüne kadar hiç böyle yaklaşmadık. Ülkemdeki İsrail büyükelçiliklerini her türlü koruma altına aldık. Çünkü bu tür dönemlerde her şey olabilir. Biz de ülkemizdeki büyükelçilikleri hep güvence altında tuttuk. Bu ülkede yürüttüğü faaliyetler Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdit mahiyetine sahiptir.

"BİZ SENİNLE NATO'DA BERABER DEĞİL MİYİZ?"

Bizim SİHA'mızı ABD düşürdü mü düşürdü... Biz seninle NATO'da beraber değil miyiz, sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Sen nasıl müttefiksin, aramızda güvenlik sorunu var. Bu da ülkeyi bölmek isteyen terör örgütlerine cesaret vermektedir. Bize karşı oynanan bu tiyatroyu acı bir tebessümle karşılıyoruz. Tiyatro oynayanları kendi senaryolarıyla baş başa bırakıp kendi milli güvenliğimizi sağlamaya devam edeceğiz. Bağımsız, egemen bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyecektir."