Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikrarın tesisinin önündeki en büyük engellerden biri terördür - Son Dakika

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında bugün düzenlenen Brüksel Forumu isimli kamuoyuna açık etkinliğin 'İstikrara Katkı' başlıklı oturumunda video mesaj yoluyla hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Günümüzde istikrarın tesisinin önündeki en büyük engellerden biri terördür" dedi.

Sözlerine panelistleri ve katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın asimetrik tehditlerle yüzleştiği sancılı bir dönemde düzenlenen sempozyumun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Teknolojik gelişmeler, demografi baskılar, iklim değişikliği, terör, düzensiz göç ve koronavirüs salgınının yeni sınamaları beraberinde getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu durum zorunlu olarak güvenlik ve istikrara dair bakışımızı da etkilemekte, bu konuları bütüncül bir vizyonla ele almamızı zorlamaktadır. Türkiye bu anlayışla bölgesinde ve ötesinde güvenilir bir müttefik olarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. Sahadaki sorunların özellikle çözümünde inisiyatif alan, insani boyutu öne çıkaran, yapıcı ve aktif bir siyaset uyguluyoruz. Irak'tan Afganistan'a, Kafkaslardan Balkanlara, Karadeniz'den Akdeniz'e Afrika'ya kadar istikrarın tesisine yönelik tüm girişimlere öncülük ediyor, katkı sağlıyoruz. Komşularımızla ilişkilerimizde uluslararası hukuka, adalet ve hakkaniyete, karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyı gözetiyoruz. Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'la aramızdaki diyalog kanallarının canlandırılmasının, ikili meselelerin çözümünün bölgemizin özellikle istikrar ve refahına da hizmet ettiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN SINIRLARI AYNI ZAMANDA NATO'NUN SINIRLARIDIR"

"Günümüzde istikrarın tesisinin önündeki en büyük engellerden biri terördür" diyen Erdoğan, Türkiye'nin, NATO başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk safta yer aldığını ifade ederek sözlerine şu şekilde devam etti:

"PKK/PYD'den DEAŞ ve FETÖ'ye kadar birçok terör örgütüyle sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadelenin içindeyiz. DEAŞ'la göğüs göğse çarpışan ve bu uğurda gencecik evlatlarını şehit veren tek NATO müttefikiyiz. Sınır ötesi operasyonlarımızda 4 bine yakın DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik. Suriye, Irak ve Türkiye'de eli Müslümanların kanına bulaşmış terör örgütü ele başlarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap alındığına, desteklendiğine şahit olduk. Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin sınırları aynı zamanda NATO'nun sınırlarıdır. Bu bakımdan sadece kendi milli menfaatlerimiz için değil Transatlantik coğrafyasının güvenlik ve istikrarının temini için de önemli bir sorumluluk üstlendiğimizi biliyoruz. Adımları bu bilinçle atıyoruz. Türkiye, NATO harekat ve misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk 5, ortak bütçeye en çok fazla katkı veren ilk 8 müttefik arasında yer alıyor. Çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvvetinin komutası da bu sene Türkiye'dedir. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, NATO'nun güncel tehdit ve imtihanlara karşı adaptasyonu için aktif rol oynamaktadır. Hazırlıklı olabilmek bakımından müttefikler olarak atacağımız adımlar kadar ortaklarımızın kapasite geliştirmelerine yapacağı katkılar da önemlidir. Türkiye dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayi, ilkeli dış politikası ve müttefikleri ile iş birliği içinde küresel barış, refah ve istikrarını özellikle bunu geliştirmeyi sürdürecektir. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bu zorlu süreçte dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmenin önemini tekrar vurgulamak istiyorum."