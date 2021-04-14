Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir" - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir"

14.04.2021 19:41

Son dakika gündem haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin kendisi hakkındaki açıklamasını densizlik ve terbiyesizlik olarak değerlendirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin kendisi hakkındaki açıklamasını densizlik ve terbiyesizlik olarak değerlendirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri"nde, gençlerle bir araya geldi ve onların sorularını yanıtladı.

"İtalya Başbakanı size 'diktatör' dedi. Siz bu tarz üslupta kelimeler kullanıldığında neler hissediyorsunuz?" şeklindeki bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu karşılığı verdi:

"Öncelikle tabii İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir. Türkiye-İtalya ilişkilerinin tam iyi bir noktaya geleceğini umduğumuz bir dönemde bu Draghi denilen adam bu açıklamayı yapmak suretiyle aramızdaki münasebetlere maalesef baltayı vurmuştur. Zaten sen atanarak oraya gelmiş birisin, seçimle gelmiş birisi değilsin. Tayyip Erdoğan'a bir defa böyle bir ifadeyi kullanabilmen için her şeyden önce senin tarihinden haberinin olması lazım. Ama gördük ki senin haberin yok. Biz milletimizden aldığımız güçle, milletimizin bize vermiş olduğu o irade teslimiyetiyle milletimize hizmette yolumuza devam edeceğiz. Onun için de İtalya Başbakanı'nın bu ifadeleri kullanması kullanmaması, bunları hiç kafanıza takmayın, biz işimize bakalım."

"İşsizlikte iyi bir noktaya geldik"

"Birçok genç üniversitelerden başarılı bir şekilde mezun oluyor fakat istihdam sorunu yaşıyor. Acaba bir planlama sorunu mu var?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Öncelikle işsizlikte iyi bir noktaya geldik diyebilirim. Bu ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde, özellikle de 13 civarında bir konumdayız işsizlikte. Bu son açıklanan rakam da aslında bu ciddi bir artış sayılamaz. Zaten 13 küsurdu şimdi biraz daha artmış oldu. Turizmde çok çok iyi bir konumdaydık fakat bu Kovid meselesi sebebiyle turizmdeki düşüş ister istemez istihdamı da olumsuz etkiledi. En çok istihdamı yapan bizim iktidarımızdır. Hem sağlıklı olanlar için hem engelli olanlar için ciddi istihdamlar yaptık. Garanti noktasında iş nereye geliyor? Kalifikasyona geliyor. Kalite ve kalifikasyon noktasında kendini ispat edebiliyorsa bir genç iş bulur."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir

Recep Tayyip Erdoğan, Mario Draghi, Türkiye, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir' - Son Dakika


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