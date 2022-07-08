Dünyadan silahlı saldırı sonucu ölen eski Japonya Başbakanı Abe için taziye mesajları

Türkiye, İngiltere, İtalya, Hollanda, Fransa, İsviçre, Sırbistan, Hindistan, Pakistan ve Avusturya uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı yayımladı.

Dünya genelinde çok sayıda ülke, taziye mesajlarının yanı sıra Abe'nin ailesi ve Japon halkıyla dayanışma mesajı paylaştı.

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum.

Dostum Abe'nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

İngiltere

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, Abe'nin ölümünün inanılmaz derece üzücü bir haber olduğunu belirterek Abe'nin küresel liderliğinin, birçokları tarafından hatırlanacağını kaydetti.

Johnson, "Düşüncelerim ailesi, dostları ve Japon halkıyla. İngiltere bu karanlık ve üzücü zamanda yanınızda." ifadelerini kullandı.

İtalya

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İtalya Başbakanı Mario Draghi, yaptığı açıklamada, en derin taziyelerini sunduğunu belirterek "İtalya, özgür ve demokratik yapısı olan Japonya'yı etkileyen korkunç saldırı karşısında şok oldu. Abe, yenilikçi ruhu ve reform vizyonu sayesinde son yıllarda Japonya ve uluslararası siyasetin başrol oyuncularından olmuştur. İtalya, Abe Şinzo'nun sevenlerini, hükümeti ve tüm Japon halkını kucaklıyor." ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Twitter hesabından, Abe'nin hayatını kaybetmesinin "şok edici" gelişme olduğunu belirtti.

Hollanda

Hollanda Başbakanı Mark Rutte sosyal medya hesabından "Eski Japonya Başbakanı Abe, korkak bir saldırının ardından öldü. Bugünkü bakanlar kurulu toplantısında Japon demokrasisi ve bu karanlık günü düşünmek için ara verdik. Arkadaşlığımız ve birlikte yaptığımız işlerle ilgili güzel anılarım var. Düşüncelerim onun sevenleri ve Japonya halkıyla." mesajını paylaştı.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Abe'nin öldürülmesinin ardından Fransız halkı adına Japon halkı ve yetkililerine taziyelerini iletti.

Macron, Japonya'nın, hayatını ülkesi için adamış ve dünya dengesi için çalışmış büyük bir başbakanı kaybettiğini belirtti.

İsviçre

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, sosyal medya paylaşımında Abe'ye yönelik silahlı saldırıdan ötürü derin üzüntü duyduğunu belirterek ölümünü "korkunç bir gelişme" olarak niteledi.

Abe'nin öldürülmesini kınayan Cassis, Abe'nin ailesi, sevenleri ve Japonya halkına taziyelerini iletti.

Sırbistan

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Abe'nin vefatı vesilesiyle yayımladığı taziye mesajında "Zamanının siyasi meydan okumalarına karşı ciddi ve sorumlu yaklaşımıyla küresel siyasete özel bir miras bırakan, istisnai bir devlet adamı ve insan olan Abe Şinzo'nun ölüm haberini üzüntüyle aldım. Sırbistan halkı ve kendi adıma, Japonya halkına, hükümetine ve Abe Şinzo'nun aile ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hindistan

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Abe'yi en yakın arkadaşlarından biri olarak nitelendirerek trajik ölümü karşısında kelimelerle anlatılamayacak kadar şok ve üzgün olduğunu vurguladı.

Modi, "O, yükselen bir küresel bir devlet adamı, seçkin bir lider ve dikkate değer bir yöneticiydi. O, hayatını Japonya'yı ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye adadı." dedi.

Pakistan

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun üzücü vefatı sebebiyle derin taziyelerimi iletiyorum. Abe, Pakistan-Japonya ilişkilerine çok kıymetli katkılarda bulundu. Dualarımız kederli ailesiyle. Bu zor zamanda Japon halkıyla dayanışma içerisindeyiz." ifadelerine yer verdi.

Avusturya

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen de mesajında, dünyanın her yerinde Japon halkıyla birlikte Abe için yas tuttuklarını belirterek "Japonya için hüzünlü bir gün. Aynı zamanda demokratik değerlere sahip çıkan herkes için de üzücü bir gün." ifadelerini kullandı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Schmid, Abe'nin ölüm haberi üzerine Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı.

Schmid, Abe'nin beklenmedik vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek AGİT'in yakın ortağı Japonya'nın eski Başbakan'ın ailesi, yakınları ve tüm Japon halkına başsağlığı dileğinde bulundu.