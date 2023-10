Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu: Emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 4 saat süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapılacağını duyuran Erdoğan, emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emeklilerin bu düzenlemenin dışında bırakılacağını ve ödemelerin Kasım ayının ilk yarısı itibarıyla hesaplara yatırılacağını söyledi. .

"EMEKLİLERE 5 BİN TL ÖDEME YAPILACAK"

Konuyla ilgili Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık.

KASIM AYININ İLK YARISINDA HASAPLARA YATIRILACAK

Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır.

"YILBAŞINDA EMEKLİLERİMİZİN DURUMUNU TEKRAR GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile paylaşma ilkemizi doğal gazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Son kabine toplantımızdan bugüne kadar ülkemize ve milletimize hizmetle dolu günler geçirdik. MGK'nın eylül ayı toplantısında sahadaki sonuçları, daha sonra ortaya çıkan önemli kararlar aldık. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda stratejimizi sürekli geliştirerek hayata geçiriyoruz.

"TEKNOFEST'TE EVLATLARIMIZIN DİNAMİZMİ BİZE GÜÇ VE ENERJİ VERİYOR"

Bu yıl İstanbul ve Ankara'nın ardından 29 Eylül'de İzmir'de de düzenlenen TEKNOFEST'in heyecanını gençlerimizle yaşadık. TEKNOFEST'te evlatlarımızın dinamizmi bize güç ve enerji veriyor. Ülkemizde düzenlenecek olan Uluslararası Uzay Kongresi'nin 77.sine inşallah Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Gazi Meclisimizde milli iradenin temsilcisi sıfatıyla ülkesine ve milletine hizmet etmek için görev yapan tüm milletvekillerine yeni yasama yılında bir kez daha başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah adaletin yüzyılı hayalimize adım adım yaklaşıyoruz. İnsanımızın adalet özlemini giderme yanında terör örgütleri başta olmak üzere ülkemize ve milletimize yönelik tehditler karşısında sağlam duruş sergileyen yargımızın yanında olmayan devam edeceğiz.

"GELİŞMELERİ YAKINDA TAKİP EDİYORUZ"

İstanbul'da hoşgörü ve dayanışma ikliminin Kudüs başta olmak üzere dünyanın her yerine örnek olmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte Ankara ve İstanbul'da yaptığımız çok sayıda görüşme ve toplantıyla ülkemizi büyütme, milletimizin refahını yükseltme mücadelemizi kesintisiz sürdürdük. Dünyada ve bölgemizde tüm yaşanan gelişme, elbette yakın takibimiz altındadır.

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomideki sorunların çözümü, depremde yıkılan şehirlerimizin ayağa kaldırılması, terörle mücadele önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürmektedir. Ekonomi alanındaki programlarımızı dikkatle ve belirlenen takvimi içinde yürütüyoruz. Eylül'ün ilk haftasında OVP'yi milletimizin ve iş dünyamızın takdirine sunduk. 12. Kalkınma Planımızın hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladık. 30 yıla dair hedef ve vizyonumuzun yol haritasını teşkil edecek planın detaylarını kamuoyumuzla paylaşacağız. Orta ve uzun vadeli programlarını yürütürken ekonominin güncel sorun ve ihtiyaçlarını ihmal etmiyoruz. Küresel ekonominin geleceği ile ilgili tahminlerin giderek kötümserleştiği dönemde Türkiye bir kez daha kendini farklı güzergaha taşımayı başarmıştır. Yaşadığımız enflasyon, daha doğrusu hayat pahalılığı sıkıntısı çözmek için özgün ve akılcı politikalara dayalı bir yol izliyoruz. Son birkaç yıldır adeta histeri haline süren fiyatlanma davranışların sonuna gelindiğine inanıyoruz. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyütme esasına dayanan stratejimizden en küçük geri adım atmıyoruz. Geldiğimiz seviyenin gereği olan yeni yöntem ve politikaları devreye alıyoruz.

OTOMOTİV VE KONUT FİYATLARI

Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerin düzenli olarak yükseltilmesi doğru istikamette gittiğimizi gösteriyoruz. Otomotiv sektörü ile ilgili getirdiğimiz yılbaşına kadar uzattığımız pazarlama, satış, ilan sınırlamalarının etkisi giderek daha fazla hissediliyor. Otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Bu kapsamda stokçuluk yapan, haksız fiyat uygulamasına giden firmalar ve şahıslara idari para cezası kesildi. Rekabeti bozucu faaliyet yürüttüğü tespit edilen 139 firma 2 milyar 105 milyon lira cezaya maruz kaldı. Şimdi benzer uygulamayı gayrimenkul piyasasında devreye alıyoruz. Konut ve kira sektöründe adil, dürüst, özenli, makul şekilde hareket etmeyerek kişi ve kurumlara ağır yaptırımlar getiriyoruz. Fiyat yükselttiği tespit edilen firmalar bunun bedelini ağır cezalar ödeyecekler. Aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapan firmalar, etiket ile kasası üzerinde fiyat farkı bulunan işletmeler üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu tür yollara tevessül edenlere 215 bin lira ceza yazıldı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

1 Ekim'den bugüne hava kuvvetlerimizin harekatları ve ateşle taarruz neticesinde teröristlere ait 194 hedef imha edildi. 162 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne daha bir şiddetle daha etkili bir şekilde harekatlar düzenlemeye devam edeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz sözünün gereğini her gün her an yerine getirmeyi sürdüreceğiz. PKK'yı yok edene kadar sınır ötesi harekat meşru hakkımızdır."