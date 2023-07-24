Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine'yi topladı. Beştepe'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı, saat 15.50'de başladı. Toplantı 3 saat 20 dakika sürdü. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

7 Temmuz'da Ukrayna Devlet Başkanı sayın Zelenesky'i ülkemizde misafir ederek gündemimizdeki konuları ele aldık. Kendisiyle 500 günden fazla süredir devam eden savaşın sona erdirimesiyle ilgili görüşlerimizi paylaştık, üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu vurguladık.

BAYBURT VE GÜMÜŞHANE ZİYARETLERİ

28 Mayıs seçimlerinde Bayburt birinci, Gümüşhane ikinci oldu. Bunun için 8 Temmuz cumartesi günü her iki ilimizi ziyaret ederek desteklerinden dolayı oradaki vatandaşlarımıza teşekkür ettik. Bayburt'ta 2 milyar 689 milyon lirayı, Gümüşhane'de ise 1 milyar 100 milyon lirayı bulan eserlerin toplu açılış törenini gerçekleştirdik.

31 MART 2024 MAHALLİ SEÇİMLERİ

14-28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyla 31 Mart 2024'teki mahalli idareler seçimleriyle tahkim etmek istiyoruz. Gerçek belediyecilik hizmetlerinden mahrum kalan şehirlerimiz için önümüzdeki seçimler fırsattır. Milletimizin de desteğiyle bu tarihi fırsatın heba olmasına izin vermeyeceğiz.

"İSVEÇ KONUSUNDA NİHAİ KARARI TBMM VERECEKTİR"

Kritik dönemde tertiplenen NATO zirvesi, terör başta olmak üzere tezlerimizi dinlendirdiğimiz, önemli kazanımlar elde ettiğimiz uluslararası toplantı oldu. NATO tarihinde ilk defa Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağı duyuruldu. NATO'nun genişlemesine verdiğimiz ilkesel desteği ifade ederken Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk. Batı'da veba gibi yayılan İslam düşmanlığı ile mücadele noktasında ikazlarımızı yaptık. İsveç'in ittifaka üyelik süreciyle ilgili atılacak karşılıklı adımlar ortak açıklamayla belirlendi. Meclis'in açılmasıyla birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Nihai kararı verecek merci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.

"AB'DE İLERLEME SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

13 liderle ikili görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde bir kez daha gördük ki, komşularımız başta olmak üzere bizim hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yoktur. Diyalog ve diplomasiye alan açıldığı takdirde yanlış anlaşılmalarının giderileceğine inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez şeyi başardık. Aynı başarıyı bugün de yakalamamızın önünde hiçbir mani bulunmuyor. Avrupalı dostlarımızla yaptığımız görüşmelerden ümitvarız. AB'ye tam üyelik sürecimizin canlandırılması, Gümrük Birliği'nin güncellendirilmesi, vatandaşlarımıza vize serbestisi gibi temel başlıklarda artık ilerleme sağlamak istiyoruz.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE ZİYARET

Suudi Arabistan, Katar ve BAE ziyaretler son derece başarılı ve verimli geçti. Suudi Arabistan'la imzaladığımız 5 anlaşma ile işbirliğimizi daha da ileri taşıdık. Katar'la mükemmel seviyede ilerleyen ilişkilerimizi yeni ortaklıklarla taçlandırma kararı aldık. BAE 10 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizle ülkemizin en önemli ekonomik ortakları arasındadır. Farklı alanlarda 50,7 milyar dolara ulaşan 13 anlaşma imzalanmıştır. Ziyaretimiz vesilesiyle ülkemizin gurur kaynağı olan TOGG'u muhataplarımıza hediye ettik. TOGG'un her üç liderden de tam not aldığını memnuniyetle belirtmek isterim. TOGG'u inşallah yakın zamanda diğer ülkelerin yollarında da görmeye başlayacağız.

KKTC'YE YAPILAN ZİYARET

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünde Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pistinin açılışıyla idrak ettik. Ercan Havalimanı'nın Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Biz adanın gerçekleri temelinde hiçbir zaman çözümden kaçmadık. Kıbrıs adasının kalıcı ve adil barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Bu konudaki samimiyetimizi Annan Planı dahil şimdiye kadar ki, tüm süreçlerde gösterdik, gerekirse yine gösteririz. Bunun için karşımızdakilerinin de dayatmalarda ısrar etmek yerine sahadaki durumu kabullenmesi gerektiği açıktır.

15 TEMMUZ'UN YILDÖNÜMÜ

15 Temmuz'un senei devriyesini Beylerbeyi Stadyumu'nda idrak ettik. Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarına olan minnet borcumuzu bir kez daha hatırladık, hatırlattık. O gece Türkiye sadece demokrasisine yönelik bir darbe teşebbüsünü bertaraf etmedi. O meşum gece bağımsızlığımızı hedef alan işgal girişimini püskürttü. 15 Temmuz asırlar boyunca yürüttüğümüz varlık, yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır. Demokrasi ve millet düşmanlarının 15 Temmuz'a yönelik bitmeyen kinlerin gerisinde bu vardır. FETÖ'cü alçaklardan medet umanlar o gece yaşadıkları hayal kırıklıklarını hala unutamıyor. Tüm çabalarına rağmen son 7 yılda amaçlarına ulaşmadılar, Allah'ın izniyle hiçbir zaman da ulaşamayacaklar. Türkiye ve Türk Milleti var oldukça 15 Temmuz destanımız nesilden nesile gururla aktarılmaya devam edecek.

SEL VE ORMAN YANGINLARI

Karadeniz bölgesindeki sel felaketine müdahale ettik. İlgili bakanlarımız süratle afet bölgesine intikal ederek çalışmaların koordinasyonunu bizzat sağladı. Selden etkilenen işveren ve sigortalılarımızın prim ödemelerini 1 yıl süreyle ertelediğimizi duyurduk. Orman yangınları ile mücadelemizi başarılı bir şekilde yürütüyoruz. İzmir'deki yangına müdahale sırasında orman işçimiz Mustafa Gürpınar hayatını kaybetti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailesi ve çalışma arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Bu sene en kötü senaryoyu düşünerek havada ve karada güçlü bir altyapı kurduk. Mevcut filomuzu Rusya'dan gelen iki büyük uçakla tahkim ettik. Toplam 24 uçak, 100 helikopter ve 10 İHA'mızla orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. 4 bin 800 aracımız, 25 bin orman işçimiz karadan müdahale noktasında görev yapıyor. Büyük bir yangınla boğuşan Yunanistan'a iki amfibi uçak ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderdik. Yunan komşularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hedefimiz tek bir yangının bile çıkmamasıdır.

"104 YIL SONRA DA MÜCADELEYE DEVAM"

Çiftçilerimiz ürünlerini teslim edene kadar alımlarımız devam edecek. Dün Hatay'ın anavatana katılışının 84. hem de milli mücadelenin dönüm noktalarından Erzurum kongresinin 104. yıldönümüydü. Gazi Mustafa Kemal'in başkanlık Erzurum Kongresi'nde milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğü, her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı milletin direneceği, manda ve himayenin kabul edilmeyeceğini 104 yıl sonra devlet ve millet olarak aynı ilkeler doğrultusunda Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için mücadeleye devam ediyoruz. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Cumhuriyet'e kadar kurduğumuz varoluş mücadelesinin ağır bedelli ve kesintisiz yürümesi boşuna değildir.

Ayrıntılar geliyor...