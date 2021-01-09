Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda bırakın ülkeye ve millete hizmete talip olma konusunda kendilerini geliştirmeyi, eylem biçimlerinde bile yeniliğe... - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda bırakın ülkeye ve millete hizmete talip olma konusunda kendilerini geliştirmeyi, eylem biçimlerinde bile yeniliğe...
09.01.2021 14:39
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda bırakın ülkeye ve millete hizmete talip olma konusunda kendilerini geliştirmeyi, eylem biçimlerinde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı, idrak yoksunu bir zihniyet var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda bırakın ülkeye ve millete hizmete talip olma konusunda kendilerini geliştirmeyi, eylem biçimlerinde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı, idrak yoksunu bir zihniyet var."
Son Dakika Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar Son Dakika! Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağıyla irtibat kesildi, arama çalışması başladı Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun'u eve kapattı Eski Galatasaraylı Jem Karacan, Scunthorpe ile sözleşme imzaladı Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı Eline ne gelirse camdan aşağı attı! İlginç anlar saniye saniye kamerada Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu 73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu, evini fabrika yaptı