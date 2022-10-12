Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı

12.10.2022 13:18

Son dakika haberi: Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi törenle karşılanması İstiklal Marşı'nın okunması Kazakistan Milli Marşının okunması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören...

Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi törenle karşılanması

İstiklal Marşı'nın okunması

Kazakistan Milli Marşının okunması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören kıtasını selamlaması ASTANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı - Son Dakika
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