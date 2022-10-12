Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı

Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi törenle karşılanması
İstiklal Marşı'nın okunması
Kazakistan Milli Marşının okunması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören kıtasını selamlaması ASTANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
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