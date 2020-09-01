Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendilerini yenilmez gören devletlerin zalimliklerini örtmeye, artık siyasi... - Son Dakika

2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir konuşma yaptı. (1)
Erdoğan: "Kendilerini büyük, güçlü, müreffeh, yenilmez gören devletlerin zalimliklerini örtmeye, artık siyasi ve diplomatik laf cambazlıkları yetmiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye, güvenliğe ve refaha belli toplumların sahip bulunduğu, diğerlerinin onlara hizmet dışında önem taşımadığı çarpık anlayış artık ifşa olmuştur."
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 12:32 - Kaynak: AA
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