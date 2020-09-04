Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Keşfettiğimiz rezerv, ülkemizi enerji alanında birinci lige terfi ettirecek - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Keşfettiğimiz rezerv, ülkemizi enerji alanında birinci lige terfi ettirecek

Son dakika gündem haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin boynundaki siyasi boyundurukları kırıp attıklarını, ayaklarına takılan ekonomik prangaları bir kenara fırlattıklarını belirterek, "Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi ve halen süren diğer çalışmalarımız enerji alanında ülkemizi birinci...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Keşfettiğimiz rezerv, ülkemizi enerji alanında birinci lige terfi ettirecek, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin boynundaki siyasi boyundurukları kırıp attıklarını, ayaklarına takılan ekonomik prangaları bir kenara fırlattıklarını belirterek, " Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi ve halen süren diğer çalışmalarımız enerji alanında ülkemizi birinci lige terfi ettirebilecek zenginliktedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara- Niğde Otoyolu'nun Haymana Gişeleri'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuştu. Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ülkeye kazandırılan ve toplam uzunluğu 330 kilometre olan yolun bugün 1'nci ve 3'üncü kesimlerini hizmete aldıklarını belirten Erdoğan, yolun 2'nci kesiminin de yıl bitmeden trafiğe açılacağını söyledi. Erdoğan, Marmara-Karadeniz ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan bu güzergahın, Avrupa-Kafkasya- Asya transit koridorunun da önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek, " Edirne'den otoyolu kullanmaya başlayan bir araç bu yolun tamamen hizmete açılmasıyla hiç şehir içine girmeden Şanlıurfa'ya kadar gidebilecektir" ifadelerini kullandı.

'TOPLAM KAZANCIMIZ 1 MİLYAR 628 MİLYON LİRA OLACAKTIR 'Marmara Denizi'ni çepeçevre saran otoyolun ve Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasıyla ülkenin en yoğun insan ve araç trafiğinin yaşandığı bölgelerin ulaşım sorununun tamamen çözüleceğini müjdeleyen Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun işte bu büyük ağın en kritik parçalarından biri olduğunu belirtti. Erdoğan otoyol ile ilgili şu teknik bilgileri verdi: "Mevcut yolda, 317 kilometreyi 4 saat 14 dakikada kat eden bir sürücü, otoyolu kullandığında 275 kilometre giderek 2 saat 22 dakikada aynı noktaya ulaşabilecektir. Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere, toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır. Kazaların azalmasıyla can ve mal güvenliğinin artması bir diğer önemli faydadır. Tuz Gölü, Derinkuyu, Göreme, Kapadokya gibi önemli turizm merkezlerimize erişimin kolaylaşması bu alanda da ülkemize ciddi katkılar sağlayacaktır. Güzergah boyunca dikilecek 6,5 milyon bitki ve 1,1 milyon metrekare çimlendirmeyle bozkır ikliminin hakim olduğu bu bölgenin çehresi de değişecektir."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun bir diğer özelliğinin döşenen fiber iletişim ağı, sensörler, kameralar, veri ve kontrol merkezi vasıtasıyla akıllı yol olarak tasarlanması olduğunu vurgularken, "Eskiden tamamen insan gücüyle yapılan pek çok işlem, bu yolda akıllı ulaşım sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. Trafik yoğunluğundan buzlanmaya, bakım onarım ihtiyacından ileride akıllı araçların kullanımına imkan sağlayacak altyapısına kadar pek çok özelliğiyle bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik" diye konuştu.'BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 27 BİN 500 KM'YE YÜKSELTTİK'Erdoğan, yatırım tutarı, işletme süresi ve garanti ücret mukayesesi yapıldığında otoyolun devlet açısından da oldukça karlı bir yatırım olduğunu da kaydetti. Kalkınmanın ve gelişmenin temel alt yapılarından birinin de ulaşım olduğunu dile getiren Erdoğan, insan ve yük taşımacılığının güvenli, hızlı, ekonomik şekilde yapılamadığı bir ülkede kalkınmayı gerçekleştirebilmenin de vatan sathına yaymanın da mümkün olmadığını söyledi. Ulaşımda 'gitmediğin, gidemediğin yer senin değildir' anlayışıyla ve ülkenin her karışını erişilebilir kılmak amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Erdoğan, "Özellikle karayolu, havayolu, demiryolu taşımacılığında ülkemize adeta çağ atlattık. Denizyolunda da inşa halindeki dev limanlarımızla ülkemizin önünde yepyeni bir dönemi başlatıyoruz. Bugünkü açılışımızla birlikte ülkemize son 18 yılda kazandırdığımız yeni otoyol mesafesi 1581 kilometreyi buldu. Böylece daha önceden devraldığımız 1714 kilometrelik otoyolla birlikte ülkemizin toplam otoyol uzunluğu 3 bin 295 kilometreye ulaştı. Bölünmüş yolda ise çok daha parlak bir fotoğraf ortaya çıkardık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu göreve geldiğimizde 6 bin 100 kilometre ile aldık, yani 79 senede 6 bin 100 kilometre. Biz buna 21 bin 400 kilometre ilave ettik toplam 27 bin 500 kilometre yükselttik. Ülkemizin toplam yol ağı da 68 bin 429 kilometreyi buluyor." bilgisini paylaştı.'KORONAVİRÜS ENGELLEMİYOR, DEVAM EDECEĞİZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 18 yılda inşa ettikleri 361 kilometre uzunluğundaki 3 bin 261 köprüyle ulaşımın daha sağlıklı ve ekonomik olmasını temin ettiklerini, aynı şekilde bu dönemde uzunluğu 483 kilometreyi bulan 315 tüneli hizmete alarak zor coğrafyalarda ulaşımın hızlı ve güvenli şekilde işlemesini sağladıklarını anlattı. Sadece Koronavirüs salgını döneminde açtıkları ve inşasını sürdürdükleri projelerin dahi Türkiye'ye ulaşım alanında kazandırdıkları hizmetleri göstermeye yeterli olduğunu bildiren Erdoğan, "Son 6 ayda Kuzey Marmarı Otoyolu'nun Kınalı- Çatalca arasını 9 Martta, Trabzon şehir geçişi Kanuni Bulvarı yolunun önemli kesimini 22 Nisanda, Çanakkale Köprüsü kulelerini 16 Mayısta, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinin bağlantı yollarını 20 Mayısta, Botan çayı beğendik köpürsünü 11 Temmuzda, Amasya çevre yolunu 25 Temmuzda hizmete açtık. Durmak yok, yola devam. Koronavirüs filan engellemiyor, devam edeceğiz" mesajını verdi.Terör örgütünün engellemek için yapmadığını bırakmadığı Cudi Dağı tünellerinin inşasının tamamlandığını, aynı şekilde terör örgütünün yapımına engel olmaya çalıştığı Ilısu Barajı'nı da bitirdiklerini hatırlatan Erdoğan, 2018'de Ovit Tüneli'ni, Gümüşhane Çevre Yolu'nu, Trabzon Kaşüstü Kavşağı alt geçidini, 2019'da Ordu Çevre Yolu'nu, İstanbul- İzmir Otoyolu'nu, Derevenk Viyadüğü'nü, Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi köprülü kavşağı ve bağlantı yollarını, Kayseri Boğazköprü ve bağlantı yolunu, Konya Çevre Yolu'nu, Çorlu Çevre Yolu'nu, Menemen-Aliağa- Çandarlı otoyolunu hizmete açtıklarını dile getirdi.'BAHÇELİ'NİN TALEBİYLE ADI ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ OLDU'Yeni projeleri de yakından takip ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her aşamasında bizzat orada bulunduk. Hedefimiz 2022'nin 18 Mart'ında bu köprüyü hizmete açmaktır. Kimi belediyelerin başlattığı ancak akil bıraktığı bazı projeleri de bakanlıklarımız vasıtasıyla devam ettiriyoruz. Bunlardan biri de Adana için sembol bir eser olacağına inandığım Seyhan Barajı'nın hemen yanı başındaki köprüdür. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 47 seviyesinde olan bu köprünün kalan kısımlarını 530 milyon lira maliyetle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tamamlayacaktır. Ayrıca köprü giriş ve çıkışlarındaki kavşaklar da yine Bakanlığımızca inşa edilecektir. İnşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan bu eserin adını Sayın Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik ve bu şekilde de inşallah bitireceğiz. Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir, bizim işimiz eser siyasetidir, bizim işimiz şu gökkubbede hoş bir sada bırakma siyasetidir." dedi.Erdoğan, siyasi hayatının tamamının, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden beri her anının hizmetle geçtiğini belirtirken, İstanbul'daki başarılarının ardından milletin kendisine ülkenin yönetimini tevdi ettiğini, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak sorumluluk üstlendiği 18 yılda Türkiye'ye her alanda hem kalkındırdıklarını hem siyasi ve ekonomik olarak güçlendirdiklerini söyledi.'SİYASİ BOYUNDURUKLARI KIRIP ATTIK'Erdoğan, bugün her alanda başı dik bir Türkiye varsa bunu 18 yıldaki başarılarına borçlu olduklarını belirterek, "Türkiye'nin özellikle son 7 yılda maruz kaldığımız bunca iç ve dış fırtınadan sağ salim çıkması, daha da önemlisi bölgesel ve küresel bir güç haline gelmesi demokraside ve ekonomide ülkemizi getirdiğimiz seviye sayesindedir. Türkiye'nin boynundaki siyasi boyundurukları kırıp attık. Türkiye'nin ayaklarına takılan ekonomik prangaları parçalayıp bir kenara fırlattık. Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alan korkuları çiğneyip geçtik. Kendine güvenen, kendine inanan, potansiyelini ve gücünü kendi hedefleri, çıkarları, planları doğrultusunda kullanan bir ülke inşa ettik, bir Türkiye inşa ettik. Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, kimsenin had bildirmeye teşebbüs edemeyeceği, kimsenin üzerinde pervasızca operasyonlar yürütemeyeceği bir Türkiye kurduk. Savunma sanayinde kendi kendine yeterliliğini her geçen yıl artıran bir ülke olarak kimseye minnet etmeden güvenliğimizi sağlayacak hale geldik. Bugün Doğu Akdeniz'de, güney sınırlarımızda ve daha pek çok yerde Türkiye'nin ağırlığı bu derece belirgin hissediliyorsa gerisinde sahip olduğumuz siyasi, ekonomik, askeri güç vardır. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi ve halen süren diğer çalışmalarımız enerji alanında ülkemizi birinci lige terfi ettirebilecek zenginliktedir. Siyasi olarak yok hükmünde kabul edilen bir devletten tüm denklemlerde kritik role sahip bir ülke seviyesine çıktık. Pek çok uluslararası platformun aranan takip edilen sözüne ve tavrına göre pozisyon alınan ülkesi konumuna yükseldik. Ekonomik olarak 3 kuruşluk tuzaklarla yerle yeksan edilen zayıf bir yapıdan, ardı ardına onlarca saldırıyı göğüsleyerek 2023 hedeflerimize yürümeye devam ettiğimiz bir yere geldik." ifadelerini kullandı. 'TÜRKİYE'Yİ ROTASINDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞANLAR HÜSRANA UĞRAYACAKLAR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar tüm hizmet alanlarında gelişmiş ülkelerin dahi gıptayla takip ettiği bir altyapıya sahip olduklarını, salgın döneminde pek çok ülkenin sağlık sistemi tüm unsurlarıyla çökerken vatandaşlara en iyi hizmeti ücretsiz olarak verdiklerini ifade etti. İşvereninden çalışanına esnaf sanatkarından garip gurebasına kadar toplumun her kesimini destekleyerek, ekonomik ve sosyal dengelerin güçlü kalmasını sağladıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Milletimizin gönlündeki yerimize öyle kuru lafla, yalanla, iftirayla, içi boş şovlarla değil, yaptığımız hizmetler, inşa ettiğimiz eserler, elde ettiğimiz neticelerle sahip olduk. İnşallah aynı anlayışla bu yola devam edeceğiz. Türkiye'nin önündeki ilk seçimler 2023 yılında, yani önümüzde yaklaşık 3 yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi bulunuyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023'ü milletimiz için yeni bir zaferin miladı haline dönüştürmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe hiç kimse bu ülkeyi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz. Dışarıdaki ve içerideki bozguncuların senaryoları birer birer deşifre oluyor. Vesayetle, terörle, kaosla, darbeyle, nice tuzakla durduramadıkları Türkiye'yi ahlak ve vicdan dışı yeni oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar bir kez daha hüsrana uğrayacaklardır."'BUGÜN DEV PROJELERDEN BİR TANESİNİN DAHA AÇILIŞINI YAPIYORUZ'Milletin tüm bu gerçekleri gördüğü için girdikleri her mücadelede, başlattıkları her projede yanlarında durduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bugün bu dev projelerden bir tanesini daha 178 kilometrelik bir otobanın açılışını yapıyoruz. Türkiye'nin istiklal ve istikbal kavgası olarak gördüğümüz bu mücadeleyi Allah'ın izniyle ne pahasına olursa olsun zafere taşıyacağız. Evlatlarımıza İstanbul'un fethinin 600'üncü yılını ifade eden 2053 ve Malazgirt Zaferi'nin 1000'inci yılı olan 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakmakta kararlıyız. Bitirdiğimiz her eseri başladığımız her projeyi kazandığımız her başarıyı bu yolda atılmış birer adım olarak görüyoruz. Bugünkü açılışımız da işte bu adımlardan biridir. Bir kez daha Ankara-Niğde Otoyolunun ülkemize şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Altyapısı ve teknolojisiyle geleceğin otoyolu olarak gördüğüm projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen kurumlarımızı ve firmalarımızı tekrar tebrik ediyorum." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Niğde gişelerine canlı bağlantı yapıldı. Bağlantı yapılan yerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve beraberindeki yetkililer kurdele kesti. Daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara-Niğde otoyolu için hazırlanan anı plaketini takdim etti ve ardından Erdoğan 'Yol medeniyettir, yolumuz açık olsun' diyerek kabine üyeleriyle birlikte kurdele keserek açılışı yaptı.OTOYOLDA DENEME SÜRÜŞÜ YAPTI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara-Niğde Otoyolunda yaptığı deneme sürüşüne ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Erdoğan'ın makam aracıyla yaptığı deneme sürüşü yer aldı. Altun, paylaşımında ayrıca, "Bugün açılan Ankara-Niğde yolu mesafeyi o kadar kısaltmış ki Cumhurbaşkanımız dönüş yapmasa kendimizi bir anda Niğde'de bulacaktık." ifadelerini kullandı.


Recep Tayyip Erdoğan, TEM Otoyolu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 20:29 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Keşfettiğimiz rezerv, ülkemizi enerji alanında birinci lige terfi ettirecek - Son Dakika


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