Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp işi, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdı" - Son Dakika

Erdoğan'dan çok sert bildiri tepkisi: Merkezinde CHP var, hesabını çok ağır vereceksiniz

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3) AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp işi, salgınla mücadelede en önemli referans kaynağımız olan, ülkemizin kendi alanlarının en yetkin isimlerinden oluşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdı. Vah zavallı."

Erdoğan: "Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamının sağlığını ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyoruz."