Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu dün yine çıktı, hezeyan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu dün yine çıktı tamamı yalan, yanlış, hezeyan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı. Arada bize de güya sorular soruyor. Bu soruları dünyadan ve ülkemizden haberi olmayan tüm ömrü kuytu köşelerde geçmiş bir meczup sorsa diyeceğiz ki mazurdur. Ama öyle değil."