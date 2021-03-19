Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kilis'e yapılan saldırı kabul edilebilir bir saldırı değil. Bu cevabını yine misliyle vereceğiz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kilis'e yapılan saldırı kabul edilebilir bir saldırı değil. Bu cevabını yine misliyle vereceğiz"

-"Doğrusu Sayın Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir ve bir devlet başkanının Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir bir ifade değildir"

-"Bana göre de Putin çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle gerekeni yapmıştır"

-"Bildiğiniz gibi AB'nin dedikodusu çok yapılan yaptırımlarla ilgili askıya alması gibi gelişmeler var. Başta Doğu Akdeniz olmak üzere bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin AB ile ilgili olarak gerek gümrük birliği, vize konusu, bunları karşılıklı olarak değerlendirme şansını bulacağız"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.