Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki paylaşımına yönelik 1 milyon liralık tazminat davası açtı - Son Dakika
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Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki paylaşımına yönelik 1 milyon liralık tazminat davası açtı

04.04.2022 12:17
Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki paylaşımına yönelik 1 milyon liralık tazminat davası açtı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından kendisi hakkında yaptığı paylaşımla ilgili "Kişilik haklarını ihlal" gerekçesiyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert bir paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın kendisi hakkındaki "O, vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu" sözlerini içeren bir haberi alıntılayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a cevap verdi.

"SEN EKONOMİST DEĞİLSİN"

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Sen ekonomist değil, olsan olsan 5'li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki paylaşımına yönelik 1 milyon liralık tazminat davası açtı

CUMHURBAŞKANI'NDAN TAZMİNAT DAVASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları ise Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı hakkında harekete geçti. "Kişilik haklarının ihlali" gerekçesiyle CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açıldı.

DAVA GEREKÇELERİ ARASINDA GRUP TOPLANTISINDAKİ SÖZLERİ DE VAR

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı davanın içerisinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart'ta grup toplantısında yaptığı konuşma da olduğu öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki paylaşımına yönelik 1 milyon liralık tazminat davası açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki paylaşımına yönelik 1 milyon liralık tazminat davası açtı - Son Dakika
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