Üye Girişi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği konuşması başladı - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği konuşması başladı

19.07.2021 17:23
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap ediyor.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47'nci yıldönümü törenlerine katılmak üzere bugün Lefkoşa'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KKTC Meclisi'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"BİR ARAYA GELMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

"Sizleri Türkiye'deki kardeşleriniz adına en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünde KKTC'de bulunmanın, Kıbrıs Türk halkının milli iradesinin temsilcisi meclis çatısı altında sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bugün aynı zamanda Türkiye ile KKTC arasındaki gücünü şehitlerimizin mübarek kanlarından alan ebedi ve ezeli kardeşliğimizi isteseler de istemeseler de tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. Hem Kıbrıs Türk halkının bayram sevincine ortak olacak hem de KKTC'ye kazandırılan eserlerin toplu açılışını yapacağız.

"BU DAVA SAHİPSİZ DEĞİL"

Bu eser yatırım ve müjdelerin şimdiden tüm Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime özellikle hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet Meclisi Kıbrıs Türkü'nün azmini, iradesini, hürriyet tutkusunu ifade eden bir kurumdur. Kıbrıs Türkü onca zorluğa rağmen Türkiye'nin güçlü desteği, meclis üyelerinin gayretiyle haklı davasındaki gayretini asla kaybetmemiştir. Kıbrıs davasını savunan tüm Meclis üyelerine buradan bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. Bugün burada bulunanlar başta olmak üzere, milletten aldığı emanetin hakkını veren tüm milletvekillerine başarılar diliyorum. Bu dava garip, hor, öksüz, sahipsiz değildir. Bu dava tarihiyle, vicdanı ile mücadelesi ile büyük bir milletin davasıdır. Kıbrıs davasının sahibi yavru vatan ile ana vatanın tamamıdır, şehitlerimizdir, mücahitlerimizdir.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! Müjde açıklayacağım dediği konuşması başladı

KKTC, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! 'Müjde açıklayacağım' dediği konuşması başladı - Son Dakika


Son Dakika

Caner Erkin heyecanla beklenen o videoyu paylaştı! Video, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı 17:26 Caner Erkin heyecanla beklenen o videoyu paylaştı! Video, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı Milyon dolarlık yat alevlere teslim oldu! Maddi hasar büyük 17:20 Milyon dolarlık yat alevlere teslim oldu! Maddi hasar büyük İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı 17:11 İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı
Arda Turan, Galatasaray taraftarını mest etti! Antrenmanda attığı frikik golü büyük beğeni topladı 16:33 Arda Turan, Galatasaray taraftarını mest etti! Antrenmanda attığı frikik golü büyük beğeni topladı CHP'li Turgutlu belediye başkanından Tunç Soyer'in 16:02 CHP'li Turgutlu belediye başkanından Tunç Soyer'in "Gediz'e zehir akıyor" iddiasına tepki: Kendi çöplüğünü temizlesin Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu 15:30 Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu
Saadet Partisi'nde işler karışacak! Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında görüntülendi 15:00 Saadet Partisi'nde işler karışacak! Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında görüntülendi Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine 14:40 Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine "Balotelli" yazdığı koyunu 2 bin 400 liraya sattı

Son Dakika Haberleri
17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı
17:33 Yeliz Yeşilmen, gözyaşları! Oğlunun geçirdiği talihsiz kaza ile tatilleri kabusa döndü
17:25 Caner Erkin heyecanla beklenen o videoyu paylaştı! Video, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı
17:20 Milyon dolarlık yat alevlere teslim oldu! Maddi hasar büyük
17:16 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım
17:11 İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı
16:51 Pendik'te kaçan dana trafiği birbirine kattı! E-5'de kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı
16:32 Arda Turan, Galatasaray taraftarını mest etti! Antrenmanda attığı frikik golü büyük beğeni topladı
16:28 Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı!
16:23 Avrupa'yı vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 196'ya ulaştı! İhmal iddiası Almanya ve Belçika'da tartışmalara yol açtı
Yeliz Yeşilmen, gözyaşları! Oğlunun geçirdiği talihsiz kaza ile tatilleri kabusa döndü Yeliz Yeşilmen, gözyaşları! Oğlunun geçirdiği talihsiz kaza ile tatilleri kabusa döndü         
17:34
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti         
17:24
17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım         
17:17
Aracı ters kapana sürdü, 3 lastiği birden yarıldı! Hastane önünde aracı görenler şaşkınlık yaşadı Aracı ters kapana sürdü, 3 lastiği birden yarıldı! Hastane önünde aracı görenler şaşkınlık yaşadı         
16:39
Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı! Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı!         
16:28
Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti         
15:58
Pompalı tüfekle ateş açtığı iş yerindekilerin tabancayla karşılık vermesi sonucu öldürüldü Pompalı tüfekle ateş açtığı iş yerindekilerin tabancayla karşılık vermesi sonucu öldürüldü         
15:30
Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
14:51
Taliban'ın Taliban'ın "Türkiye'yi istemiyoruz" açıklamasına Erdoğan'dan yanıt: Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakmaları lazım         
14:26
Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu         
14:22
Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı         
14:03
75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar 75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar         
12:10
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti         
11:34
'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı         
11:28
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 17:38:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği konuşması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement