Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı - Son Dakika

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47'nci yıldönümü törenlerine katılmak üzere bugün Lefkoşa'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KKTC Meclisi'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İnşallah bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz programlarla Kıbrıs Türk halkının bayram sevincine ortak olacağız hem de Barış Harekatı'nın 47'nci yılını yaşayacağız. Bazı müjdelerimizi kamuoyu ve dünya ile paylaşacağız.