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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı

19.07.2021 17:35
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap ediyor.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47'nci yıldönümü törenlerine katılmak üzere bugün Lefkoşa'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KKTC Meclisi'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İnşallah bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz programlarla Kıbrıs Türk halkının bayram sevincine ortak olacağız hem de Barış Harekatı'nın 47'nci yılını yaşayacağız. Bazı müjdelerimizi kamuoyu ve dünya ile paylaşacağız.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! Müjde açıklayacağım dediği tarihi konuşmasına başladı

Kıbrıs Barış Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa, Kıbrıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! 'Müjde açıklayacağım' dediği tarihi konuşmasına başladı - Son Dakika


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