Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo... - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo...
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır."
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