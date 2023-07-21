Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Körfez turu değerlendirmesi: Ekonomimiz üzerindeki etkilerini en kısa zamanda göreceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Körfez turu değerlendirmesi: Ekonomimiz üzerindeki etkilerini en kısa zamanda göreceğiz

21.07.2023 13:24

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaretlerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkelerle yapılan anlaşmalara değindi. Erdoğan, "Körfez turunun ekonomimiz üzerindeki etkilerini en kısa zamanda göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Suudi Arabistan, Katar Ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulundu. Bu ülkelerle imzalanan anlaşmaların altını çizen Erdoğan, ziyaretin ekonomi üzerindeki etkilerinin kısa sürede görüleceğini belirtti.

"HIZLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: "Ziyaretlerimizde çok çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi bütün boyutlarıyla ele aldık. Küresel ve bölgesel gelişmeleri aramızda değerlendirme fırsatı bulduk. Kazan kazan anlayışı içerisinde önemli ve kapsamlı işbirliği projeleri üzerinde durduk. Bu ülkelerle işbirliğimiz, önümüzdeki dönemde somut projelerle güçlenerek gelişecektir. Bunun ekonomimiz üzerindeki müspet etkilerini de inşallah en kısa zamanda göreceğiz. Özellikle savunma sanayii, enerji, turizm, müteahhitlik gibi alanlarda kararlaştırdığımız hususları hızla hayata geçireceğiz.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez turunun ekonomimiz üzerindeki etkilerini en kısa zamanda göreceğiz

"İŞ BİRLİKLERİMİZİ DAHA DA İLERİYE TAŞIDIK"

Ziyaretimiz sırasında Körfez bölgesinin huzur ve istikrarına olan desteğimizi de vurguladık. Bölgeyle ilgili meselelerin bölgesel işbirlikleriyle ele alınması gerektiğine inanıyorum. Bu itibarla bölgesel konularda istişare ve eşgüdümümüzün devamında mutabık kaldık. Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerimizde yeni bir döneme girdiğimizi söylemiştim. İmzaladığımız beş anlaşmayla işbirliğimizi daha da ileriye taşıdık. Cidde'deki temaslarımızın ardından malumunuz Doha'ya geçtik. Katar ile ilişkilerimizin bu sene 50'nci yıl dönümünü kutluyoruz. Stratejik ortağımız da olan bu ülkeyle işbirliğimiz mükemmel düzeyde seyrediyor. Katar Emiri Şeyh Temim ile yaptığımız görüşmede mevcut işbirliğimizi farklı alanlarda ilerletme kararı aldık."

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Körfez, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Körfez turu değerlendirmesi: Ekonomimiz üzerindeki etkilerini en kısa zamanda göreceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Körfez turu değerlendirmesi: Ekonomimiz üzerindeki etkilerini en kısa zamanda göreceğiz - Son Dakika
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