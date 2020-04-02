Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Son Dakika
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Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız

22 dakika önce

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını kapsamında belediye başkanları ile video konferans aracılığıyla yaptığı toplantıda konuşuyor. Erdoğan belediye başkanlarına talimatta bulunarak geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara yardım edilmesini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemi ile belediye başkanlarına seslendi. Erdoğan'ın gündeminde dünyada ve ülkemizde büyük krize sebep olan koronavirüs salgını vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Temizlik ve korunma malzemelerinin dağıtımını sürdürmeliyiz. Kovid 19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha önemli görevler düşüyor. Bilhassa işsiz kaldığı veya yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız. Evinde tencere kaynamadığı için kalbi kırık her vatandaşımızın vebali sizlerin üzerindedir. AK Parti olarak milletimizi bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadık. Önceliğimiz vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak.

BELEDİYELERE HİJYEN UYARISI

Belediyelerimizin, halkımızın günlük yaşamı için yaptığı yatırımlar bizim için çok önemli. Belediyelerimize çok daha büyük görevler düşüyor. Salgının başlamasıyla birlikte sizlere gereken bilgilendirmeler yapılmıştır. Kamu binaları, toplu ulaşım araçları gibi yerlerin dezenfeksiyonu yapmalıyız. Cadde ve sokakların rutin temizlik faaliyetleri konusunda daha fazla hassasiyet göstermeliyiz. Gıda ve temizlik ürünlerinin vatandaşa ulaştırılması konusunda titiz davranmalıyız. Yaşlı ve öğrenciler başta olmak üzere evden çıkmamasını istediğiniz vatandaşlarınızın isteklerine yardımcı olmalıyız.

"TEDBİRLER DAR GELİRLİLERE DESTEK AMAÇLIDIR"

Gelişmiş ülkelerin bile peş çoğu kriz karşısında çökerken, Türkiye hemen her alanda kendi ihtiyaçlarını giderecek seviyede olduğunu kanıtlamıştır. Pek çok ülkeye de onların yanında olduğunu gösteriyoruz. Tedbirlerin büyük bir bölümü doğrudan dar gelirlilere destek vermeye yöneliktir.

"SALGINI YENECEK GÜCE SAHİBİZ"

Korona salgını ile mücadele tüm siyasi partilerin, kurum ve kuruluşlarımızın meselesidir. Bu hayati bir konudur. Bizler meseleye bu açıdan yaklaştık, politika ve söylemlerimizi buna göre belirledik. Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri konusunda alınan kararları tek tek hayata geçirdik. Süreci sosyal medya ya da televizyonda ahkam kesenlere göre değil, ülkemizin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına göre yürüttük. Allah'ın izniyle bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahibiz. Milletimiz bu badirelerin üstesinden gelecek ve kısa sürede huzurlu, aydınlık günlere kavuşacağız. En büyük tehdit ümitsizlik, kararsarlık, yılgınlık, yeise kapılmaktır. 83 milyonun arasınaayrılık virüsünü, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece, Korona virüsü ile mücadelemiz çok daha kolay olacaktır.

"SİYASİ RANT YAPANLARI MAHŞERİ VİCDAN ASLA UNUTMAYACAKTIR"

Pazartesi günü başlattığımız milli dayanışma kampanyasının temellerinden birisi de işte budur. Yardım kampanyasından toplanan parayı doğrudan ihtiyaç sahiplerine aktaracağız. Korona salgınıyla mücadeleyi sulandırmaya kimsenin hakkı yoktur. Milletimizin hayatını tehdit eden sinsi bir düşmanla mücadele ediyoruz. Karşımızdaki düşmanın adı Koronavirüstür. Bu tehdidin üstesinden ancak dayanışma ile gelebiliriz.Gün, siyasi, etnik, mezhebi tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hatırlama günüdür. Gün, ortak düşmana karşı birleşme günüdür. Gün, basiretli davranma günüdür. Böyle bir dönemde siyasi rant hesabı yapanları, mahşeri vicdan asla unutmayacaktır. Umut vermek, güven aşılamak, katkı sunmak yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir. Buradan herkesi tekrar bir olmaya, beraber olmaya, kardeş olmaya ve hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyorum.

Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:52 

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