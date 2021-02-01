Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarının konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarının konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor

01.02.2021 19:32

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarının konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"2021 yılını yeni bir şahlanış yılı haline getirme gayreti içindeyiz. Sadece Ocak ayında milletimizin hizmetine sunduğumuz eserlerin kısa bir özeti bile kat ettiğimiz mesafeyi göstermeye yeterli olacaktır. Fırat nehri üzerinde inşa ettiğimiz Kömürhan Köprüsü, bağlantı tünel ve yolunu hizmete açtık. Bu eser ülkemizin doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım ağının en önemli noktalarından biridir.

TÜRKSAT 5A UYDUSU

Türksat 5A uydumuzu 8 Ocak'ta Amerika'dan yörüngesine yolcu ettik. İnşallah 5B'yi de önümüzdeki yaz uzaya fırlatacağız. Ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık. Çok uzak olmayan bir tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını kendi tesislerimizden uzaya göndereceğiz.

Uzay ve uydu teknolojileri konusunda ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız. Gençlerimizin 2053 vizyonunun altyapısına yapacağımız en büyük desteklerden biri olduğuna inanıyoruz. Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarını hizmete açtık.

Yılın ilk kabine toplantımızdan önce de Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun resmi açılışı vesilesiyle gençlerimizle bir araya geldik. AB büyükelçileriyle 12 Ocak'ta yaptığımız toplantıda ilişkilerimizi geliştirmeyi kararlaştırdık. Sanat, spor kültür dünyamızın önde gelen temsilcileri ile bir araya geldik.

Geçtiğimiz yılı 169,5 milyar dolar gibi tarihimizin en yüksek ihracatla kapatan iş insanlarımızın yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Milli Saraylar Resim Sergisi'nin açılışını 15 Ocak'ta yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız özel ödüllerini müzecilik alanında çalışmaları ile ülkemize değer kazandıran kuruluş ve sanatçılarımıza takdim ettik.

Türkiye Genç İşadamları ile bir araya geldik. 23 Ocak'ta İstanbul firkateyni denize iniş ve üçüncü gemi ilk kaynak törenine katıldık. Türk savunma sanayinin, denizcilik sektöründe ulaştığı seviyeyi bir kez daha görme imkanı bulduk Ardından Diyarbakır Silvan, Ergani barajının açılış törenine canlı bağlantıyla iştirak ettik.

Silvan barajının gövde dolgusunu tamamlarken Babakaya ve Silvan tünellerinin inşaatlarına hız verdik. İnşallah inşalarını hedeflediğimiz tarihlerde mutlaka tamamlayarak Diyarbakır topraklarını bölge ve ülkemiz için önemli bir kazanç kaynağı hale getireceğiz.

MALATYA VE ELAZIĞ'DA İNŞA EDİLEN KONUTLAR

Elazığ ve Malatya depreminin yıldönümünde Elazığ'a gittik. Depremin 6. ayından itibaren toplamda 8 bin konutun anahtarlarını sahiplerine verdik. Geri kalanları yaz aylarına kadar tamamlamış olacağız. Aynı şekilde Malatya'da 6 bin konutun tamamını yaza kadar bitirip hak sahiplerine sunacağız.

Okulu, camisi, çarşısı, parkı, yeşil alanları ve diğer tüm ihtiyaçlarıyla adeta yepyeni şehirler inşa ediyoruz. Elazığ'da köy konutları yöre halkının ihtiyaçlarını karşılayacak planlama ve projesiyle örnek bir çalışma oldu.

Elazığ ziyaretimizde Avrupa'nın en büyük çocuk ve gençlik merkezinin resmi açılışını da yaptık. Yazılım, kodlama, tarım, binicilik, okçuluk sporlarına kadar gençlerimize hizmet verilecek. Devlet korumasında yetişmiş gençlerimiz, engellilerimiz, şehit ve gazi yakınlarımız için bir programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdik.

SOSYAL DESTEK PROGRAMLARI

Genel kadroların önemli bir bölümünü bu amaçla yapılacak atamalara tahsis ediyoruz. Sosyal destek programlarımızı kimsesizlerin kimsesi olan devletimizin milletin her kesimine vefasının bir gereği olarak görüyoruz. İnşallah ihtiyaç sahibi herkesin istihdam, ayni ve nakdi desteğe kadar her konuda yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

Haftanın her günü devlet ve millet meseleleriyle ilgili yaptığımız kabul, telefon görüşmelerini mutat mesaimiz olduğu için ayrıca saymıyoruz. Ülkemize sürekli yeni eserler kazandırarak hizmet etmek, milletimizin refah, huzur ve güvenliğini güçlendirmek, Türkiye'nin bölgesel ve küresel çıkarlarını korumak için gece gündüz çalışıyoruz.

Ülkemizin son 18 yılının en büyük özelliği demokraside ve ekonomide kesintisiz bir reform gündemine sahip olmasıdır. Yıllarca siyasi istikrarsızlıklar, ekonomik krizler, darbeler, vesayet kıskacı bu ülkenin ve milletin enerjisini heba edenlerin yol açtığı kayıpları telafi etmek için çok çalıştık. Bu mücadeleyi ülkeyi bu hale getiren vesayet, darbe, kriz tüccarlarının sinsi tuzaklarına rağmen başarıya ulaştırdık.

Reform dinamik bir süreci ifade ediyor. Dünyanın ve Türkiye'nin değişim şartlarına, milletimizin ihtiyaçlarına göre yeni reform gündemlerini oluşturmak bizim vazifemizdir. Daha düne kadar kendi çocuklarına dahi üniversite eğitimi sunamayan bir ülke bugün 200 bin yabancıya yükseköğrenim sağlayan bir Türkiye'nin eğitim yaklaşımı aynı olabilir mi?

Geçmişte kendi vatandaşlarının asgari ihtiyaçlarını karşılayacak sağlık, ulaşım, enerji, sanayi, teknoloji, şehircilik, çevre, spor altyapısına sahip olmayan ülkenin ihtiyaçlarıyla bugünün ihtiyaçları aynı olabilir mi?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarının konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarının konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor - Son Dakika


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