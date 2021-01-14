Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısı oldu. Aşı olduktan sonra açıklamada bulunan Erdoğan, "Başta tüm siyasi liderler olmak üzere, bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere, bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti MKYK üyeleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olduktan sonra hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öncelikle Ankara Şehir Hastanemiz olarak hakikaten tüm personeliyle, başhekimi ile doktorlarıyla, hemşireleriyle, burada çok büyük bir mücadeleyi bu korona virüs süresince sürdürdüler. Aşılarımız gelir gelmez, Bakanımız, 'İlk aşıyı ben yaptıracağım' dedi ve dün ilk aşıyı yaptırdı. Bilim Kurulu üyelerimiz aynı şekilde yaptırdılar. Ben de aynı şekilde aşıyı yaptıracağım demiştim. Ben de bu akşam Merkez Karar'daki milletvekili arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım da burada aşıları yaptırdık, yaptırıyoruz. Zaten Türkiye genelinde şuan da 300 bini aşmış vaziyette. Benim özellikle şöyle bir istirhamım var, o da; başta tüm siyasi liderler olmak üzere, bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere, bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum. Tabi burada Bilim Kurulu'nun da belirlediği bir takvim var. Bu sürece göre yaş gruplarına varıncaya kadar, bunlar da zaten bu sürecin içerisinde. Şuan da ilk etapta malum gelen aşı miktarı belli. Ardından şimdi yaklaşık 25-30 milyon doz aşı daha gelecek. Böylece süratle bunu sürdürelim istiyoruz. Nerelerde bu kampanyayı nasıl sürdüreceğimizi de Sağlık Bakanlığı belirlemiş vaziyette. Bu süreç şuan da zaten dün itibariyle başladı. Yoğun bir şekilde de devam ediyor, devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, hastanede tedavi gören vatandaşlara ise şifa dileyen Erdoğan, "Bütün sağlık çalışanlarına süreçte ortaya koydukları performans sebebiyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu süreç içerisinde ortaya konan gayretin karşılığı, ne bizler nezdinde ne de Rabbimin nezdinde karşılıksız kalmayacaktır" dedi.

Erdoğan, 256 bin kişinin şuana kadar aşı olduğunu belirterek, "Demek ki müracaatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da baya iyi. Yani bütün doktorlarımız ve hemşirelerimiz hakikaten yoğun bir performans ortaya koyuyorlar. Zaten aşı için belirlediğimiz süreç baya düşük. 5 dakika aşı, 15 dakika da istirahat. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Şuan da bunlar Çin aşısı ama tabi ki farklı çalışmalarımız var. Almanya ile olan irtibatlarımız var. Bunun yanında bizim kendi çalışmalarımız var. Onlar da inşallah mayıs gibi o civarlarda devreye girecek. Orada da ayrıca gayretlerimiz devam ediyor" açıklamasını yaptı.

(İHA)