Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız"

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız." Erdoğan: "(Kovid-19) Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz avantaja sahip çıkmak mecburiyetindeyiz." Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız."

Son Dakika

Sütyen paylaşımı olay olan Aynur Aydın'dan yeni çıkış: Libidom düşük

Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım

İçişleri Bakanlığı'ndan "Afgan göçü" iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor

Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın! Yaşamını yitirenlerin sayısı 45'e yükseldi

Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı

Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti

İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı

Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var