Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız."
Erdoğan: "(Kovid-19) Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz avantaja sahip çıkmak mecburiyetindeyiz."
Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız' - Son Dakika