Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Üretilen aşı, tüm insanlığın ortak malı olmalı, şirketlerin kar hırsına kurban edilmemelidir. "
13.11.2020 17:11
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Üretilen aşı, tüm insanlığın ortak malı olmalı, şirketlerin kar hırsına kurban edilmemelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Üretilen aşı, tüm insanlığın ortak malı olmalı, şirketlerin kar hırsına kurban edilmemelidir. "
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