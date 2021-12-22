AK Parti TBMM Grup Toplantısı
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşın kazanımını kaybetmesine izin vermemekle kararlıyız"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşımızın kazanımını kaybetmesine izin vermemekle kararlıyız' - Son Dakika