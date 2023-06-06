Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bayram tatil müjdesi: 9 gün! - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bayram tatil müjdesi: 9 gün!

06.06.2023 22:07

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını belirtti. Erdoğan, "26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

Yeni Kabine ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirdi. 4 saat 10 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili de konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

27 Haziran Arife günü ile başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz günü son bulacak. 28 Haziran ise Kurban Bayramı'nın 1. günü.

Kurban Bayramı takvimi şöyle:

  • Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
  • Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
  • Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
  • Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
  • Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bayram tatil müjdesi: 9 gün! - Son Dakika


Son Dakika
22:09 İBB Ekipleri Şile'deki Kaçak Yapıları Yıktı
22:05 İBB ekipleri, Şile'deki kaçak yapıları yıktı
21:49 Sinan Oğan açıkladı: 2028'de cumhurbaşkanı adayıyım
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bayrağı bizden sonrakilere teslim edeceğiz" dedi, Sinan Oğan'dan adaylık çıkışı geldi
21:46 Hatasının bedeli ağır oldu! Kafasındaki kutuyu çıkaran hırsız yakayı ele verdi
21:45 Deniz Türüç'ten Trabzonspor kalesine inanılmaz füze
21:41 Hatasının bedeli ağır oldu! Kafasındaki kutuyu çıkaran hırsız yakayı ele verdi
21:40 Normal golü yok! Deniz Türüç'ten Trabzonspor kalesine inanılmaz füze
21:38 Real Madrid efsanesi Karim Benzema yeni takımına imzayı attı! Kazanacağı parayı sayarken daha çok yorulacak
21:29 Benzema yeni takımına imzayı attı! Kazanacağı parayı sayarken daha çok yorulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2023 22:14:25. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bayram tatil müjdesi: 9 gün! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement