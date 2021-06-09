Üye Girişi
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

09.06.2021 13:13

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Lağım çukuru) diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Lağım çukuru) diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün "lağım çukuru" diye ifade ettiği birtakım iddiaları, Meclis kürsüsünden tekrarladığını belirtti.

Aynı kürsünün, PKK terör örgütünün güdümündeki partinin savunma zemini haline de dönüştürüldüğünü, geçmişte FETÖ'nün kumpas projelerine de pervasızca alet edildiğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aynı kürsü nice yalanın, iftiranın, bühtanın, çarpıtmanın mecrası olarak da kullanıldı. 'Lağım çukuru' diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir. Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Onurlu insanların başvurduğu istifa diye bir müessese vardır. Girdiği her seçimde, 'şu kadar oy alamazsam bırakım' diyen ama her defasında onurunu ayaklar altına alıp, arsızca koltuğunda oturmaya devam edenler, önce aynanın karşısına geçip bunu kendilerine söylemelidir. Türkiye'de hiç kimsenin, bu haysiyet fukaralarından onur ve haysiyet dersi almaya da ihtiyacı yoktur."

"Yaptığımız hizmetlerin şahidi milletimizin ta kendisidir"

Erdoğan, ülkeye yaptıkları hizmetlerin şahidinin, bizzat millet olduğunu dile getirerek, "Artık 75 yılını geride bıraktığımız çok partili siyasi hayatımızın armağanı olan milli iradenin üstünlüğü, demokrasi, sandık gibi kazanımlar, darbelerin yol açtığı kesintilere rağmen ülkemizi en üst lige taşımıştır." diye konuştu.

Bu başarıda en büyük pay sahibinin de Türkiye'nin son 19 yılına damgasını vuran AK Parti olduğunu belirten Erdoğan, sadece parti değil, ülke ve millet olarak da hiçbir zaman, meseleleri konuşmak, tartışmak ve çözümler üretmek için başkalarının dayatmasına itibar etmediklerini bildirdi.

Erdoğan, yollarını, karanlık mahfillerin kirli senaryolarına göre de belirlemediklerini dile getirerek tek pusulalarının, aziz millet, milletin ihtiyaçları, beklentileri, talepleri olduğunu söyledi.

-"2023'te bir kez daha göreceklerdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz demokrasiyi, hukuku, adaleti birileri bize dayattığı için değil, milletimiz bunlara layık olduğu için en üst seviyede tesis etmenin gayreti içinde olduk. Biz 81 vilayetimizin her karışına damgasını vuran eserlerimizi, yatırımlarımızı, projelerimizi, hizmetlerimizi, birileri mecbur kıldığı için değil, milletimiz bunlara layık olduğu için hayata geçirdik. Biz terör örgütleriyle, suç örgütleriyle mücadelemizi, sınırlarımıza yönelen tehditleri, egemenliğimizi hedef alan saldırıları, birilerinin yardımıyla değil, milletimizle birlikte göğüsledik ve akamete uğrattık. Hal böyleyken, AK Parti'yi ısrarla kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz. Yarın da bu mücadeleyi sürdürebilecek tertemiz sicile, yeterli donanıma, gereken azim ve kararlılığa sahip tek parti yine biziz. Kendi kirli geçmişlerini bizi karalayarak örtebileceklerini sananlar, bu ülkenin sosyal medya mecraları üzerinden değil, demokratik mekanizmalarla yönetildiğini, 2023'te bir kez daha göreceklerdir."

-"Kişisel ikbal uğruna hoyratça tekrarlayan bir kısım siyasetçiler..."

"Bugün dünyada, ülkemize uluslararası alanda iftira atan, suç yamamaya çalışan kesimlere baktığımızda, arkalarında üç-dört örgütün bulunduğunu görürüz." diyen Erdoğan, bunlardan birinin, bölücü terör örgütü PKK ve onun siyasi veya sivil görünümlü uzantıları olduğunu ifade etti.

Erdoğan, bir diğerinin tüm unsurları ve imkanlarıyla FETÖ terör örgütü olduğuna işaret ederek, "Ülkemize yönelik kampanyaların bir başka önemli destekçisi, eskiden beri batıdaki eli kanlı Ermeni örgütlerinin artığı kuruluşlardır. Şimdi bunlara bir de organize suç örgütleri mensuplarını eklediler. Esasen, bir bakıma bu yapıların hepsi de aynı kaynaklardan beslenmekte, aynı eller tarafından yönlendirilmektedir. Tabii, tüm bu malzemeleri, kişisel ikbal uğruna hoyratça tekrarlayan bir kısım siyasetçileri de bu listeye eklememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

-"Onlarla kaybedecek vaktimiz yok, yapacak işimiz çok"

Geçmişte, çeşitli suç çeteleri mensuplarının, şu veya bu siyasi şahsiyete, kuruluşa yönelik ithamlarda bulunduğunda, ne dediklerine dönüp bakmadıklarını anlatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buna karşılık, FETÖ'den PKK'ya, şimdi de organize suç örgütlerine kadar tüm yeminli millet düşmanlarının malzemelerini ülke gündemine ve özellikle de Meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe, ülkemiz adına üzülüyoruz. Biz ülkemize ve milletimize dair her meseleyi, tüm taraflarıyla kamuoyu önünde oturur, konuşur, tartışır, değerlendiririz. Ama bunu asla terör örgütleri veya suç örgütleri mensupları üzerinden yapmayız. Onlarla kaybedecek vaktimiz yok, yapacak işimiz çok.

Türkiye'nin geleceği adına en küçük bir projelerini, programlarını, gayretlerini, hatta hayallerini duymadıklarımızın, örgütler üzerinden tedavüle sokulan senaryoların üzerine balıklama atlamalarının takdirini milletimize bırakıyoruz. Tekrar ederek söylüyorum, bizim bugüne kadar ülkemiz ve milletimiz için yaptıklarımız ortadadır, bundan sonra yapacaklarımızı da her platformda dile getiriyoruz."

"Nankörlük, parayla değil"

Erdoğan, geçen hafta, Karadeniz'de keşfedilen yeni bir gaz rezervinin müjdesini milletle paylaştıklarını anımsatarak, aynı şekilde yenilenebilir enerjiden petrole ve nükleer güce kadar her alanda eşi benzeri görülmemiş gelişmelere imza attıklarını belirtti.

Bir taraftan da aynı gün Filyos Limanı ile Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılışlarını yaptıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bütün bunlar milletimizle hemhal olmanın birer eseridir. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bakıyorsunuz, sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara, durmadan hep iftira... Neymiş, millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları, buyurun siz de doyuruverin. Biz ne gerekiyorsa bütün bu sürecin içerisinde, bütün imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık. İşçilerimize, esnafımıza yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda en ufak bir aksama söz konusu değil. Yapılandırmaysa bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Ama nankörlük, biliyorsunuz parayla değil. Onlar yine nankörlüğe devam ediyorlar. Varsın devam etsinler.

İşte daha yeni hububat fiyatlarını, çay fiyatlarını açıkladık; şimdi fındık fiyatlarını açıklayacağız. Milletimizden gayet güzel haberler alıyoruz ama bunlar çıkmış, 'Millet aç' diyor. Ben Rizeliyim ve Rize'deki çay müstahsilinin davranışını iyi bilirim. Aynı şekilde Trakya'dan oradaki üreticilerin, bu noktada çeltik üreticisinin yaklaşımının ne olduğunu da gayet iyi biliyorum. Ama bunlardan bihaber olanlar, kalkıp da çeltik üreticisi ne üretir, bunu diyemez ki, bundan anlamaz ki. Çeltik üreticine ne verilmiş sorsak inanın bunu da bilmezler. Bizler bütün bunları, oradaki kooperatiflerin yöneticileriyle de görüşerek adımlarımızı yaptık. Hububatta, çayda aynı şekilde adım attık, atmaya da devam edeceğiz."

(Sürecek)

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor 20:29 Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde 19:51 MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı 19:18 Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı
Adana Demirspor, Mario Balotelli'ye 3 yıllık sözleşme teklif etti 19:04 Adana Demirspor, Mario Balotelli'ye 3 yıllık sözleşme teklif etti A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip 18:21 A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak 18:03 Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak
Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek 17:23 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor 16:57 Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor

Son Dakika Haberleri
18:51 Denizli'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı öğrenci var
18:20 A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip
18:16 Turizm sektörünün beklediği açıklama geldi! Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz
18:03 Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak
17:57 Futbol maçının ortasına paraşütçü indi! Hakemin sarı kart verdiği paraşütçü izleyenleri gülümsetti
17:55 Babasının yanına gitmek isteyen 3 yaşındaki Alperen'i annesinin sevgilisi döverek öldürmüş
17:54 Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı
17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
17:22 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
17:04 MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı
İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır         
20:37
EURO 2020 öncesi İspanya Milli Takımı'nda koronavirüs paniği! Turnuvadan men edilebilirler EURO 2020 öncesi İspanya Milli Takımı'nda koronavirüs paniği! Turnuvadan men edilebilirler         
20:02
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı         
19:10
Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Pullukçu, tahliye edildi Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Pullukçu, tahliye edildi         
18:45
Turizm sektörünün beklediği açıklama geldi! Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz Turizm sektörünün beklediği açıklama geldi! Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz         
18:16
Futbol maçının ortasına paraşütçü indi! Hakemin sarı kart verdiği paraşütçü izleyenleri gülümsetti Futbol maçının ortasına paraşütçü indi! Hakemin sarı kart verdiği paraşütçü izleyenleri gülümsetti         
17:58
65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı 65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı         
17:15
İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde         
15:57
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 20:48:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement