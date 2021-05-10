Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik alçakça saldırılarının durdurulması, uluslararası camianın bu saldırılara güçlü ve caydırıcı bir tepki vermesi ve Filistin'e destek olunması için Türkiye ve Kuveyt'in birlikte çalışmasının önemli olduğunu ifade etti. - İSTANBUL