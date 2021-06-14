Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Biden'den ilk açıklama: Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO zirvesindeki görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Biden, ikili görüşmenin ardından ekipler arasında gerçekleştirilen görüşmelerin devam edeceğini ve iki ülkenin ortak paydada buluşması için tartışmaların devam edeceğini söyledi.

"POZİTİF BİR GÖRÜŞMEMİZ OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la pozitif bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Biden, "Muazzam proaktif gündem oldu. Başkan Erdoğan'la pozitif ve üretken bir görüşmemiz oldu. Detaylı bir konuşma yaptık birkaç mesele üzerinde. Ülkelerimiz büyük gündemlere sahip. Ekiplerimiz tartışmalarımızı sürdürecek ve eminim ki ABD ve Türkiye olarak anlamlı bir ilerleme kaydedeceğiz " dedi.

İKİLİ GÖRÜŞMEYİ DEĞERLENDİRMİŞTİ

Türkiye ile ABD arasındaki ikili heyet görüşmelerini çeken kameramana yönelen Biden, "Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullanmıştı.