Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu. İkili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı. - ANKARA