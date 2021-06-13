Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de zirve öncesi temaslarına başladı. Erdoğan, zirve öncesi yerleştiği Steigenberger Wiltcher's adlı otelde Macaristan Başbakanı Viktor Orban 'ın ardından Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü.

BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , NATO Liderler Zirvesi öncesi Belçika 'nın başkenti Brüksel 'de Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü

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