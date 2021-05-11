Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ve Katar Emiri ile görüştü - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah görüşmesinde, ikili ilişkiler ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı. Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırarak Filistinlilere yaşattığı zulüm karşısında tek yürek ve tek ses olmak gerektiğini belirterek, Türkiye ve Malezya'nın bu konuda Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını ifade etti.

KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı bölge ülkeleri ve uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi noktasında Türkiye ve Katar'ın birlikte yapacağı çalışmaların önemli olduğunu ifade etti.