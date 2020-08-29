Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ne katıldı (1)
Son dakika gündem haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle firma yetkileri ile görüşmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle firma yetkileri ile görüşmesi
İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni"nde konuştu. (6)
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