Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonla görüştü - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonla görüştü

31.12.2020 16:32
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonla görüştü, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonla görüştü. Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu. Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonla görüştü - Son Dakika


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