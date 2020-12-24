Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız."

Son dakika: AB ile İngiltere ayrılık sonrası ticari ilişkiler için uzlaştı

Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti