Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Tunceli Müzesi, Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Konya Taş Eserler Müzesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız' - Son Dakika