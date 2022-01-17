Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin paraları bunların cebine girmeyecek" - Son Dakika

Terör örgütü ile iç içe olan HDP'li milletvekilleri ile ilgili adım atıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin paraları bunların cebine girmeyecek" dedi.

Toplu açılış törenleri kapsamında Aydın'a gelen ve Adnan Menderes Müzesi'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müzede gerçekleştirilen söyleşide gençler ile bir araya geldi. Merhum Başbakan Adnan Menderes'in hayatını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, söyleşiye katılan bir gencin "Demokrasimizin simgesi meclisimizde terör örgütleri ile sevgili olanları görmek istemiyoruz. Bu konuda adımlar atıldı mı" sorusunu yanıtladı.

Samimi sohbet havasında geçen söyleşide HDP'li milletvekilleri için gerekli adımların atıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adımlarımızı attık zaten. Biz bu parlamentoda bunları görmek istemiyoruz ve hemen müracaatımızı yaptık. Şu anda da o malum şahıs ile beraber 14 kişi var. Süratle dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili adım atıldı. Hatta bu ismini anmamıza gerek yok, bu sözde milletvekilinin diğerlerinden dosyasını ayırıp bir an önce onunla ilgili adım atılsın diye meclis başkanı ile de ayrıca konuştuk. Diğerleri için de süratle adımların atılması ve onların da dokunulmazlıklarının kaldırılması sürecini başlatalım diye söyledik. Meclis başkanımız da bu konuda kararlı. İşin öyle bir yanı var ki, hem parlamentoda bunun oylaması yapılacak ama orada bitmiyor iş ondan sonra da yargı süreci başlıyor. Bunların da takipçisi olacağız. Bunların artık sonu geldi. Allah'ın izni ile kökünü kazıyacağız. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü milletimizin paraları bunların cebine girmeyecek" dedi.

(İHA)